Rezultat șoc la Beijing! Iga Swiatek, eliminată în faza optimilor - Antena Sport

Daniel Işvanca Publicat: 1 octombrie 2025, 17:37

Iga Swiatek la China Open / Getty Images

Rezultat șocant în cursul zilei de miercuri la turneul WTA de la Beijing. Iga Swiatek, fosta lideră mondială și principala favorită de pe tabloul feminin, a fost eliminată încă din faza optimilor.

Poloneza a dus o luptă acerbă cu adversara ei, dar a pierdut clar în setul decisiv, când Emma Navarro s-a impus cu scorul de 6-0. Această lovitură vine la scurt timp după ce Iga a câștigat turneul de la Seul.

Iga Swiatek, învinsă de Emma Navarro în optimi la Beijing

Favorită certă pe tabloul principal de la Beijing, mai ales după succesul obținut la Seul, Iga Swiatek s-a oprit miercuri în faza optimilor turneului, după o luptă cu Emma Navarro.

Poloneza clasată pe locul al doilea în ierarhia mondială a fost învinsă în trei seturi, scor 4-6, 6-4, 0-6, la capătul unui meci ce a durat două ore și 31 de minute. A fost prima victorie pentru jucătoarea din SUA în fața fostei lidere WTA.

În faza sferturilor, aceasta va întâlni câștigătoarea duelului dintre Marta Kostyuk (28 WTA) și Jessica Pegula (7 WTA). Turneul China Open este din categoria WTA 1000, ce se desfășoară în perioada 24 septembrie – 5 octombrie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale de aproximativ 9 milioane de dolari. Campioana de anul trecut este Coco Gauff.

