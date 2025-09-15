Un fost campion din tenis, cuvinte uriaşe pentru Carlos Alcaraz: "Este un miracol! Suntem foarte norocoşi" - Antena Sport

Spaniolul Carlos Alcaraz este un dar pentru tenis, chiar atunci când părea că era de aur a jocului masculin se apropia de sfârşit, a spus fostul număr doi mondial şi compatriotul său Alex Corretja, conform agenţiei Reuters.

Retragerea spaniolului Rafael Nadal, cu 22 de titluri de Mare Şlem în palmares, după încheierea carierei elveţianului Roger Federer, cu 20 de titluri de Mare Şlem în cariera sa, a lăsat un mare gol în circuitul masculin de tenis.

Alex Corretja, discurs uriaş la adresa lui Carlos Alcaraz: “Este un adevărat dar pentru sport”

Dar Alcaraz, 22 de ani, a obţinut deja cel de-al şaselea său titlu de Mare Şlem în această lună la US Open, formând o rivalitate aprinsă cu jucătorul italian Jannik Sinner, care are patru titluri de Mare Şlem câştigate.

“Este o binecuvântare să ai un asemenea jucător precum Carlos Alcaraz. El este un cu adevărat un dar pentru sport”, a declarat Corretja pentru site-ul BolaVIP.

“Este aproape un miracol, ca să fiu onest. Am avut atât de mulţi jucători în trecut, dar după Rafael Nadal, legenda noastră din sport, dintr-odată îl avem pe Carlos, care este comparabil”, a mai spus Alex Corretja.