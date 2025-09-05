Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova este finala feminină de la US Open 2025 - Antena Sport

Amanda Anisimova şi Aryna Sabalenka, după semifinala de la Wimbledon / Profimedia

Aryna Sabalenka şi Amanda Anisimova se vor întâlni în finala feminină de la US Open 2025, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Dacă Aryna Sabalenka este numărul 1 mondial şi deţinătoarea trofeului, Amanda Anisimova ajunge în premieră în ultimul act de la Fluhsing Meadows.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prima semifinală a zilei de la New York, Aryna Sabalenka a trecut de o altă jucătoare din Statele Unite ale Americii. Ea a învins-o pe Jessica Pegula, a patra jucătoare a lumii, cu 4-6, 6-3, 6-4, după 2 ore şi 7 minute de joc.

Aryna Sabalenka – Amanda Anisimova, finala de la US Open 2025

A doua semifinală a fost mult mai echilibrată. Amanda Anisimova a întâlnit-o pe Naomi Osaka, fostă campioană la Flushing Meadows în 2018, pe care a învins-o la capătul unui meci de aproape trei ore. Finalista din acest an de la Wimbledon s-a impus cu 6-7(4), 7-6 (3), 6-3.

Aryna Sabalenka will look to repeat.

Amanda Anisimova will look to win her home Grand Slam.

Here we go. pic.twitter.com/h6UHPrZ7gJ

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Este al cincilea an la rând când în finala feminină de la US Open evoluează o jucătoare din Statele Unite ale Americii şi doar două s-au impus (Emma Răducanu şi Coco Gauff).