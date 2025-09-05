Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova este finala feminină de la US Open 2025 - Antena Sport

Aryna Sabalenka şi Amanda Anisimova se vor întâlni în finala feminină de la US Open 2025, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Dacă Aryna Sabalenka este numărul 1 mondial şi deţinătoarea trofeului, Amanda Anisimova ajunge în premieră în ultimul act de la Fluhsing Meadows.
În prima semifinală a zilei de la New York, Aryna Sabalenka a trecut de o altă jucătoare din Statele Unite ale Americii. Ea a învins-o pe Jessica Pegula, a patra jucătoare a lumii, cu 4-6, 6-3, 6-4, după 2 ore şi 7 minute de joc.
Aryna Sabalenka – Amanda Anisimova, finala de la US Open 2025
A doua semifinală a fost mult mai echilibrată. Amanda Anisimova a întâlnit-o pe Naomi Osaka, fostă campioană la Flushing Meadows în 2018, pe care a învins-o la capătul unui meci de aproape trei ore. Finalista din acest an de la Wimbledon s-a impus cu 6-7(4), 7-6 (3), 6-3.
Aryna Sabalenka will look to repeat.
Amanda Anisimova will look to win her home Grand Slam.
Here we go. pic.twitter.com/h6UHPrZ7gJ
— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025
Este al cincilea an la rând când în finala feminină de la US Open evoluează o jucătoare din Statele Unite ale Americii şi doar două s-au impus (Emma Răducanu şi Coco Gauff).
De asemenea, Amanda Anisimova este şi cea mai tânără jucătoare, la 23 de ani şi 358 de zile, care ajunge în finalele de la Wimbledon şi US Open în acelaşi an, de la Serena şi Venus Williams în 2002.
23, 358 – Amanda Anisimova (23 years 358 days) is the youngest player to reach the Women’s Singles finals at Wimbledon and the US Open in a season since Serena and Venus Williams in 2002. Breakthrough.#USOpen | @usopen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/86UCrg3B1l
— OptaAce (@OptaAce) September 5, 2025
Pentru Anisimova, parcursul de la US Open 2025 a reprezentat o adevărată revanşă, după finala de la Wimbledon, pierdută în faţa lui Iga Swiatek, scor 0-6, 0-6. În sferturi, ea a învins-o pe poloneză, iar acum revine într-o finală de Grand Slam, la mai puţin de două luni distanţă de la meciul de coşmar cu Swiatek.
În ceea ce o priveşte pe Aryna Sabalenka, jucătoarea din Belarus poate cuceri al patrulea titlu de Grand Slam al carierei. Ea mai are în palmares Australian Open 2023 şi 2024 şi US Open 2024. În acest an, ea a jucat finale la Australian Open şi Roland Garros, în timp ce la Wimbledon a ajuns până în semifinale.
Finala de la US Open 2025 va reperezenta al zecelea meci direct dintre cele două jucătoare. Surprinzător, Anisimova conduce cu 6-3, ea câştigând şi ultima întâlnire directă, cea din semifinalele de la Wimbledon de anul acesta.
