Variantă spectaculoasă pentru Sorana Cîrstea, după ce a anunţat că se va retrage la finalul sezonului - Antena Sport

M-am dedicat cât s-a putut. Am fost extrem de disciplinată, extrem de ordonată. Am investit enorm în cariera mea, am făcut tot ce s-a putut. Cred că pentru ultimii ani plec cu sufletul împăcat. Nu mă sperie, dar mă întristează acest gând.

Sunt sentimente normale, pentru că suntem și noi oameni. Îmi va fi dor de adrenalină, de emoțiile pe care ți le dă tenisul și tot ce înseamnă viața de sportiv”, a spus Sorana, conform prosport.ro.