"Dezgustător!" Reacţii dure după ce Iga Swiatek a fost suspendată o lună, iar Simona Halep a primit 4 ani de la ITIA: "Dublu standard!" - Antena Sport

Simona Halep şi Iga Swiatek / Profimediaimages Au apărut primele reacţii după ce Iga Swiatek a fost suspendată o lună pentru dopaj. Fanii tenisului au răbufnit când au aflat că ocupanta locului 2 WTA a făcut o înţelegere cu ITIA şi au amintit de cazul Simonei Halep. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jucătoarea de 23 de ani din Polonia a fost testată pozitiv cu trimetazidină. Swiatek şi-a recunoscut greşeala şi a scăpat cu o suspendare minimă. În schimb, Simona Halep a primit o pedeapsă drastică de la Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului. Reacţii dure după ce Iga Swiatek a fost depistată dopată şi a primit o lună de suspendare Halep a fost nevoită să îşi caute dreptatea la TAS şi a avut câştig de cauză la Lausanne. Suspendarea i-a fost redusă la 9 luni. Cazul polonezei Swiatek a amintit de ceea ce s-a întâmplat cu Simona Halep, iar reacţiile de pe reţelele sociale au fost imediate: „Aceste agenții au distrus cu adevărat cariera atâtor jucători precum Halep și Ymer, în timp ce au făcut tot posibilul pentru ca Sinner și Swiatek să scape cu pedepse minime în cazurile de dopaj. Este dezgustător să fiu un fan al acestui sport chiar acum„. Reclamă

These agencies really ruined the careers of so many players like Halep and Ymer whilst trying their best for the likes of Sinner and Swiatek to get away with doping with literally minimal punishment.

Disgusted to be a fan of this sport right now.

— Jason (@Certinfy) November 28, 2024

„Dublu standard! Simona Halep a fost exclusă aproape doi ani în timpul anchetei care aproape i-a încheiat cariera, dar Swiatek primeşte o lună. În acelaşi timp, lui Sinner i s-a permis să continue să joace! La WTA sunt o grămadă de ipocriţi cu prejudecăţi„.

Double standard! @Simona_Halep was sidelined for almost two years during the investigation which pretty much ended her career so far but @iga_swiatek gets one month, @janniksin was allowed to continue to play! And @wta is a bunch of prejudiced hypocrites. https://t.co/WfjXpIjG6r

— Maria (@MariaBNYC) November 28, 2024

„Cazurile lui Sinner și Swiatek au fost rezolvate atât de repede, dar uitați-vă la ce au trebuit să îndure Halep și Tara Moore„. „Când i-au prins pe Halep sau pe Majchrzak i-au suspendat imediat, dar când Swiatek sau Sinner au fost prinşi a fost tăcere„. „Simona Halep ar trebui să îi dea în judecată şi să le ceară zeci de milioane! De ce Iga şi Jannik au avut parte de tratament special?” Simona should be suing for tens of millions!

Why do Iga & Jannik get special treatment?#Swiatek #Sinner #Halep #Simona #WTA #ATP

— Tennis Trekker (@MYOFB5) November 28, 2024 Prima reacţie a polonezei Iga Swiatek, după ce a fost suspendată pentru dopaj Swiatek a fost testată pozitiv cu trimetazidină. Ea a primit o pedeapsă de numai o lună după un acord cu ITIA. Sportiva din Polonia a avut o primă reacţie. „Bună tuturor. Vreau să discut despre un subiect dificil, unul despre care nu am fost capabilă să discut în ultimele două luni și jumătate. Într-un final, sper ca acest video să explice tot. Vreau să fiu transparentă cu voi și vreau să înțelegeți ce s-a întâmplat cu mine recent. Pe 12 septembrie am aflat că testul meu anti-doping, prelevat pe 12 august, adică înainte de turneul de la Cincinnati, a fost pozitiv. A fost o lovitură pentru mine. Am fost șocată și întreaga situație m-a făcut anxioasă. La început nu am putut înțelege cum e posibil și de unde vine.

Testul a arătat o doză mică de trimetazidină, o substanță de care nu am mai auzit anterior. Cred că nici nu știam că există, nu am folosit-o niciodată și cred că nici cei din jurul meu. Așa că am un sentiment de incorectitudine și ultimele săptămâni au fost haotice. Am reacționat instant și am cooperat cu ITIA.

Concentrația, care e extrem de mică, a arătat că un supliment a fost contaminat, sau unele medicamente pe care le-am luat au conținut această substanță. De aceea ne-am concentrat pe a testa toate suplimentele nutriționale și medicamentele pe care le iau. Testele au arătat că melatonina pe care o iau de mult timp, lotul de medicamente pe care îl aveam la mine înainte de turneul de la Cincinnati a fost contaminat în timpul producției.

Am fost șocată să aud asta, dar totul s-a clarificat, iar localizarea sursei e cheia în aceste cazuri”, a transmis Iga Swiatek, într-un clip video postat pe InstaStory.

