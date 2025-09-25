Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Beijing. Câți bani și-a asigurat românca pentru victorie - Antena Sport

Închide meniul
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Beijing. Câți bani și-a asigurat românca pentru victorie

Home | Tenis | WTA | Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Beijing. Câți bani și-a asigurat românca pentru victorie

Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Beijing. Câți bani și-a asigurat românca pentru victorie

Andrei Nicolae Publicat: 25 septembrie 2025, 8:58

Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Beijing. Câți bani și-a asigurat românca pentru victorie

Gabriela Ruse, în timpul unui meci / Profimedia

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 98 WTA, s-a calificat, joi dimineaţă, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Ruse a trecut în primul tur de sportiva slovacă Rebecca Sramkova, locul 55 mondial, scor 6-2, 6-2.

România, două jucătoare în turul 2 la Beijing

Partida dintre Gabriela Ruse și adversara ei a durat 1 oră și 11 minute. În primul set, cele două au mers cap la cap până la scorul de 2-2, când româncă a reușit să “spargă” serviciul lui Sramkova. Tenismena de pe locul 98 WTA a reușit ulterior să facă din nou break-ul și și-a adjudecat primul act după 36 de minute, scor 6-2.

În partea a doua a meciului, Sramkova și-a cedat și mai repede serviciul, la 1-1. Scenariul s-a repetat, iar pe finalul de set, iar Ruse a făcut al doilea break și a tranșat soarta partidei.

În turul doi, Ruse va evolua cu favorita 16, americanca Emma Navarro. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată la nivel de senioare, și anume unui turneu Challenger de la Paris din 2024, când sportiva de peste ocean s-a impus cu 2-0.

Odată cu victoria lui Ruse, România are acum două jucătoare în turul secund de la WTA 1000 China Open, după ce și Sorana Cîrstea s-a calificat ieri dimineață. Jaqueline Cristian este și ea angrenată în turneu și urmează să debuteze în fața lui Jessica Bouzas Maneiro. Prin calificarea în turul doi, românca şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA, potrivit news.ro.

