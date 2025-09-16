Jaqueline Cristian - Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea - Anastasia Zakharova LIVE SCORE la Seul. Meciurile, amânate de ploaie - Antena Sport

Jaqueline Cristian (41 WTA) şi Emma Răducanu (33 WTA) se vor întâlni în primul tur de la Seul. Ambele jucătoare se află la primul turneu după participarea de la US Open.

La New York, ambele jucătoare au fost învinse în turul al treilea. Jaqueline Cristian a fost învinsă la capătul unui meci echilibrat de Amanda Anisimova, jucătoare care avea să joace finala, scor 4-6, 6-4, 2-6, în timp Elena Rybakina a învins-o fără prea mari emoţii pe Emma Răducanu, scor 6-1, 6-3, după 63 de minute de joc.

Jaqueline Cristian – Emma Răducanu LIVE SCORE

Update 12:30: Ploaia le dă bătăi de cap organizatorilor.

La Seul, Jaqueline Cristian şi Emma Răducanu se vor întâlni pentru prima oară.

Câştigătoarea acestei partide va juca în turul 2 împotriva câştigătoarei dintre Barbora Krejcikova şi Tatiana Prozorova.