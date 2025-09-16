Jaqueline Cristian - Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea - Anastasia Zakharova LIVE SCORE la Seul. Meciurile, amânate de ploaie - Antena Sport

Închide meniul
Jaqueline Cristian - Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea - Anastasia Zakharova LIVE SCORE la Seul. Meciurile, amânate de ploaie

Home | Tenis | WTA | Jaqueline Cristian – Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea – Anastasia Zakharova LIVE SCORE la Seul. Meciurile, amânate de ploaie

Jaqueline Cristian – Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea – Anastasia Zakharova LIVE SCORE la Seul. Meciurile, amânate de ploaie

Publicat: 16 septembrie 2025, 12:30 / Actualizat: 16 septembrie 2025, 14:38

Jaqueline Cristian – Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea – Anastasia Zakharova LIVE SCORE la Seul. Meciurile, amânate de ploaie

Emma Răducanu şi Jaqueline Cristian / Colaj Profimedia

Jaqueline Cristian (41 WTA) şi Emma Răducanu (33 WTA) se vor întâlni în primul tur de la Seul. Ambele jucătoare se află la primul turneu după participarea de la US Open.

La New York, ambele jucătoare au fost învinse în turul al treilea. Jaqueline Cristian a fost învinsă la capătul unui meci echilibrat de Amanda Anisimova, jucătoare care avea să joace finala, scor 4-6, 6-4, 2-6, în timp Elena Rybakina a învins-o fără prea mari emoţii pe Emma Răducanu, scor 6-1, 6-3, după 63 de minute de joc.

Jaqueline Cristian – Emma Răducanu LIVE SCORE

Update 12:30: Ploaia le dă bătăi de cap organizatorilor.

La Seul, Jaqueline Cristian şi Emma Răducanu se vor întâlni pentru prima oară.

Câştigătoarea acestei partide va juca în turul 2 împotriva câştigătoarei dintre Barbora Krejcikova şi Tatiana Prozorova.

Românca a jucat deja la Seul, în proba de dublu, alături de Su-Wei Hsieh din Taiwan. Cele două au produs surpriza şi au învins perechea Ellen Perez/Fanny Stollar, principatele favorite de la dublu, scor 7-6(2), 6-4.

După ora 14:00 va intra în teren şi Sorana Cîrstea. Românca trebuia să o întâlnească în primul tur pe chinezoaica Lin Zhu, dar aceasta s-a retras din cauza unor probleme medicale. Locul acesteia a fost luat de Anastasia Zakharova, jucătoare din Rusia, pe care Cîrstea a învins-o în urmă cu mai puţin de o lună. În semifinalele de la Cleveland, românca s-a impus cu 6-1, 7-5.

Turneul de la Seul face parte din categoria WTA 500 şi pune la bătaie premii în valoare de 1,06 milioane de dolari, o creştere cu 15,38% faţă de anul trecut.

Momentul accidentului lui Toto Dumitrescu. Actorul a fugit după impact şi e de negăsitMomentul accidentului lui Toto Dumitrescu. Actorul a fugit după impact şi e de negăsit
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. "Regele" s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: "Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal" 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 "Vor fi scoşi de pe listă". Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
