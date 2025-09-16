Jaqueline Cristian - Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea - Anastasia Zakharova LIVE SCORE la Seul. Meciurile, amânate de ploaie - Antena Sport

Jaqueline Cristian (41 WTA) şi Emma Răducanu (33 WTA) se vor întâlni în primul tur de la Seul. Ambele jucătoare se află la primul turneu după participarea de la US Open.
La New York, ambele jucătoare au fost învinse în turul al treilea. Jaqueline Cristian a fost învinsă la capătul unui meci echilibrat de Amanda Anisimova, jucătoare care avea să joace finala, scor 4-6, 6-4, 2-6, în timp Elena Rybakina a învins-o fără prea mari emoţii pe Emma Răducanu, scor 6-1, 6-3, după 63 de minute de joc.
Jaqueline Cristian – Emma Răducanu LIVE SCORE
Update 12:30: Ploaia le dă bătăi de cap organizatorilor.
La Seul, Jaqueline Cristian şi Emma Răducanu se vor întâlni pentru prima oară.
Câştigătoarea acestei partide va juca în turul 2 împotriva câştigătoarei dintre Barbora Krejcikova şi Tatiana Prozorova.
Românca a jucat deja la Seul, în proba de dublu, alături de Su-Wei Hsieh din Taiwan. Cele două au produs surpriza şi au învins perechea Ellen Perez/Fanny Stollar, principatele favorite de la dublu, scor 7-6(2), 6-4.
După ora 14:00 va intra în teren şi Sorana Cîrstea. Românca trebuia să o întâlnească în primul tur pe chinezoaica Lin Zhu, dar aceasta s-a retras din cauza unor probleme medicale. Locul acesteia a fost luat de Anastasia Zakharova, jucătoare din Rusia, pe care Cîrstea a învins-o în urmă cu mai puţin de o lună. În semifinalele de la Cleveland, românca s-a impus cu 6-1, 7-5.
Turneul de la Seul face parte din categoria WTA 500 şi pune la bătaie premii în valoare de 1,06 milioane de dolari, o creştere cu 15,38% faţă de anul trecut.
- Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă
- Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca
- Gestul făcut de organizatorii de la Cleveland după ce trofeul Soranei Cîrstea a fost furat la New York
- Câți bani încasează Jaqueline Cristian după US Open 2025? Românca va avea cea mai bună clasare din carieră
- Jaqueline Cristian, eliminată în turul al treilea la US Open. Drumul româncei, oprit de favorita 8