Momente incredibile la meciul Soranei Cîrstea de la Roma! Partida a fost întreruptă, după ce doi protestatari au intrat pe teren - Antena Sport

Mi-ar plăcea să câștig un Grand Slam, încă sper să o fac, de aceea continui sa joc. Dacă îmi dai de ales, voi alege Wimbledon. Sunt foarte bună prietenă cu Angelique Kerber, așa că mi-ar plăcea să joc împotriva ei o finală la All England Club. Ea a câștigat deja Wimbledon, m-ar putea lăsa să câștig eu (n.r. râde).

Când te uiți la cifrele de pe hârtie, poate că nu pare că am avut o carieră spectaculoasă, dar în toți acești ani am fost mereu aproape de primele douăzeci din lume, de cele mai multe ori am fost între top 20 și top 30.

Am avut rezultate bune, am învins jucătoare foarte bune, treaba este că toată lumea din față joacă bine, nivelul este mai bun în fiecare zi. Dar sunt mândră pentru că de-a lungul carierei am avut întotdeauna rezultate bune”, a spus Sorana Cîrstea, citată de Punto de Break.