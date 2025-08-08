Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Succes în finala cu Naomi Osaka - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Succes în finala cu Naomi Osaka

Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Succes în finala cu Naomi Osaka

Alex Masgras Publicat: 8 august 2025, 9:07

Comentarii
Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Succes în finala cu Naomi Osaka

Victoria Mboko, după ce a câştigat turneul de la Montreal / Profimedia

Tânăra jucătoare canadiană de tenis Victoria Mboko (18 ani) a câştigat turneul WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în finala căruia a învins-o în trei seturi, 2-6, 6-4, 6-1, pe japoneza Naomi Osaka, fostul lider al clasamentului mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Încurajată de un public înflăcărat, Mboko a reuşit performanţa de a cuceri primul său trofeu în circuitul WTA, pe teren propriu, după ce a eliminat patru câştigătoare de Mare Şlem pe parcursul acestei săptămâni.

Victoria Mboko este noua campioană de la Montreal

Născută în Statele Unite din părinţi care au părăsit RD Congo în 1999, Victoria Mboko a crescut în Canada şi a început să practice tenisul de la vârsta de trei ani, având-o drept model pe Serena Williams.

Clasată pe locul 350 WTA la finele anului 2024, Mboko a reuşit un an 2025 de excepţie, cu patru turnee câştigate în circuitul secundar şi o calificare în turul al treilea la Roland Garros.

Reclamă
Reclamă

Canadianca a abordat turneul de la Montreal de pe poziţia a 85-a în ierarhia mondială, însă acest succes o va propulsa în Top 25 WTA începând de săptămâna viitoare.

Victoria Mboko, după ce a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal / Profimedia
Victoria Mboko, după ce a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal / Profimedia

Naomi Osaka (27 ani), aflată pe locul 49 WTA înaintea Openului Canadei, a disputat cu această ocazie prima sa finală într-un turneu de această categorie de la revenirea sa în circuit, la începutul anului 2024, după ce a adus pe lume o fetiţă. Ea nu a mai cucerit niciun trofeu de la triumful său la Australian Open 2021, unde şi-a trecut în palmares al patrulea titlu de Grand Slam.

Jucătoarea niponă a anunţat înaintea turneului canadian întreruperea colaborării cu Patrick Mouratolou, fostul antrenor al Simonei Halep, iar de atunci lucrează cu polonezul Tomasz Wiktorowski.

Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedintePreţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Reclamă

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Cincinnati

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a întâlnit-o în prima zi de competiţie a turneului din Ohio pe Donna Vekic, locul 53 WTA şi semifinalistă la Wimbledon în 2024.

Românca s-a impus la capătul unui meci care a durat puţin peste două ore. Cîrstea a câştigat partida de la Cincinnati cu 6-1, 4-6, 6-3.

Aceasta a fost a cincea victorie pentru Sorana Cîrstea în duelurile contra jucătoarei din Croaţia, ultima oară la Dubai, în februarie 2024. Vekic are şi ea două victorii în faţa lui Cîrstea, în 2013 şi 2017.

Pe Sorana Cîrstea o aşteaptă acum Magdalena Frech, poloneza cap de serie numărul 22 la Cincinnati, care intră în turneu direct din turul secund. Până acum, cele două s-au întâlnit o singură dată, în optimile de la Birmingham, în 2023, pe iarbă. Atunci, Frech s-a impus cu 6-3, 6-7, 6-4.

În urma succesului din meciul cu Donna Vekic, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 18.200 de dolari şi 35 de puncte în clasamentul WTA.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
Observator
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
9:12
Specialiștii au decis șansele de calificare ale echipelor românești din cupele europene. Marea câștigătoare a serii
8:45
Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: “Își revine echipa”
8:43
Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului
8:24
Antrenorul lui Drita nu “predă armele” după eșecul cu FCSB: “La retur putem câștiga la două goluri diferență”
8:16
Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: “Vom vedea care e situația lui”
8:12
“Un meci foarte ciudat”. Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita
Vezi toate știrile
1 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 2 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 3 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus 4 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2 5 Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2 6 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutărileCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările