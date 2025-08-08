Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Succes în finala cu Naomi Osaka - Antena Sport

Victoria Mboko, după ce a câştigat turneul de la Montreal / Profimedia

Tânăra jucătoare canadiană de tenis Victoria Mboko (18 ani) a câştigat turneul WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în finala căruia a învins-o în trei seturi, 2-6, 6-4, 6-1, pe japoneza Naomi Osaka, fostul lider al clasamentului mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Încurajată de un public înflăcărat, Mboko a reuşit performanţa de a cuceri primul său trofeu în circuitul WTA, pe teren propriu, după ce a eliminat patru câştigătoare de Mare Şlem pe parcursul acestei săptămâni.

Victoria Mboko este noua campioană de la Montreal

Născută în Statele Unite din părinţi care au părăsit RD Congo în 1999, Victoria Mboko a crescut în Canada şi a început să practice tenisul de la vârsta de trei ani, având-o drept model pe Serena Williams.

Clasată pe locul 350 WTA la finele anului 2024, Mboko a reuşit un an 2025 de excepţie, cu patru turnee câştigate în circuitul secundar şi o calificare în turul al treilea la Roland Garros.

VICKY MBOKO MONTREAL CHAMPION 🏆✨

Vicky Mboko completes an incredible run on homesoil to defeat Osaka 2-6, 6-4, 6-1 in the final and win her first WTA title!#OBN25 pic.twitter.com/NCu3iFbgk2

— wta (@WTA) August 8, 2025