Farul - Dinamo și UTA - FCSB, cele mai importante meciuri ale zilei în Cupa României. Programul complet - Antena Sport

Farul - Dinamo și UTA - FCSB, cele mai importante meciuri ale zilei în Cupa României. Programul complet

Farul – Dinamo și UTA – FCSB, cele mai importante meciuri ale zilei în Cupa României. Programul complet

Farul – Dinamo și UTA – FCSB, cele mai importante meciuri ale zilei în Cupa României. Programul complet

Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 10:38

Farul – Dinamo și UTA – FCSB, cele mai importante meciuri ale zilei în Cupa României. Programul complet

Dinamo, Farul - FCSB, UTA / Colaj Sport Pictures

Cupa României continuă cu noi meciuri din etapa cu numărul 2, iar duelurile de astăzi se anunță interesante. Cele mai importante sunt ultimele două, respectiv cel de la Ovidiu dintre Farul și Dinamo, respectiv cel de la Arad dintre UTA și FCSB.

Prima zi a meciurilor de cupă a fost marcată de victoria lui FC Argeș contra Rapidului, iar astăzi celelalte două echipe de top din București sunt angrenate în competiție. FC Botoșani, una dintre revelațiile campionatului, evoluează și ea astăzi pe teren propriu contra lui Hermannstadt, care își caută un nou antrenor.

Farul – Dinamo și UTA – FCSB, în Cupa României. Programul zilei

Primul meci de miercuri va fi între două echipe de eșalon inferior, și anume Sănătatea Cluj și Gloria Bistrița. Niciuna dintre ele nu a punctat după prima etapă în Grupa B, după ce au suferit eșecuri cu Universitatea Craiova, respectiv FCSB.

Celălalt duel din Grupa B este cel de la 21:00, când UTA Arad și FCSB se întâlnesc în zona de vest a României. Roș-albaștrii au trei puncte, în timp ce echipa lui Mihalcea are unul singur după egalul cu Petrolul.

Rivala FCSB-ului, Dinamo, joacă mai devreme contra Farului, la ora 18:30, în Grupa D. Alb-roșiii au înFarul – Dinamo și UTA – FCSB, cele mai importante meciuri ale zilei în Cupa României. Programul completvins-o în prima etapă pe CS Dinamo, în timp ce Farul a obținut un punct contra Botoșaniului. În celălalt meci din grupă, FC Botoșani dă peste Hermannstadt de la ora 17:00.

Programul complet al zilei în Cupa României

  • Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița, 14:00
  • FC Botoșani – FC Hermannstadt, 17:00
  • Farul – Dinamo, 18:30
  • UTA Arad – FCSB, 21:00
Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo
