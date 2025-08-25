Amalia Lică a spus care e noul ei obiectiv după ce a cucerit o medalie istorică, de argint, la Mondial! - Antena Sport

Amalia Lică, pe podium la Mondialul de la Rio / Facebook Federaţia Română de Gimnastică Ritmică

Amalia Lică (16 ani) visează la o finală olimpică după ce a cucerit argintul la Campionatul Mondial de la Rio. Este o medalie istorică pentru România. Singura medalie mondială la gimnastică ritmică cucerită de România până la argintul Amaliei Lică era bronzul obţinut de Irina Deleanu la coardă, la Bruxelles, în 1992.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Amalia Lică a recunoscut că rezultatul uriaş de la Rio a reprezentat o surpriză şi pentru ea. Încă priveşte pozele de pe reţelele sociale şi nu-i vine să creadă.

Amalia Lică, după argintul obţinut la Campionatul Mondial: “Nu mă aşteptam. A fost o surpriză foarte mare”

“Nu pot să explic, pentru că, pentru mine, încă nu este reală chestia asta.

A fost foarte emoţionant, pentru că este prima oară când iau o astfel de notă, şi în cea mai importantă competiţie. A fost un şoc pentru mine.

E foarte importantă această medalie pentru gimnastica ritmică, la fel de importantă cum e şi pentru mine.