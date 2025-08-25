Amalia Lică a spus care e noul ei obiectiv după ce a cucerit o medalie istorică, de argint, la Mondial! - Antena Sport

Închide meniul
Amalia Lică a spus care e noul ei obiectiv după ce a cucerit o medalie istorică, de argint, la Mondial!

Amalia Lică a spus care e noul ei obiectiv după ce a cucerit o medalie istorică, de argint, la Mondial!
EXCLUSIV

Amalia Lică a spus care e noul ei obiectiv după ce a cucerit o medalie istorică, de argint, la Mondial!

Publicat: 25 august 2025, 17:10

Amalia Lică a spus care e noul ei obiectiv după ce a cucerit o medalie istorică, de argint, la Mondial!

Amalia Lică, pe podium la Mondialul de la Rio / Facebook Federaţia Română de Gimnastică Ritmică

Amalia Lică (16 ani) visează la o finală olimpică după ce a cucerit argintul la Campionatul Mondial de la Rio. Este o medalie istorică pentru România. Singura medalie mondială la gimnastică ritmică cucerită de România până la argintul Amaliei Lică era bronzul obţinut de Irina Deleanu la coardă, la Bruxelles, în 1992.

Amalia Lică a recunoscut că rezultatul uriaş de la Rio a reprezentat o surpriză şi pentru ea. Încă priveşte pozele de pe reţelele sociale şi nu-i vine să creadă.

Amalia Lică, după argintul obţinut la Campionatul Mondial: “Nu mă aşteptam. A fost o surpriză foarte mare”

Nu pot să explic, pentru că, pentru mine, încă nu este reală chestia asta.

A fost foarte emoţionant, pentru că este prima oară când iau o astfel de notă, şi în cea mai importantă competiţie. A fost un şoc pentru mine.

E foarte importantă această medalie pentru gimnastica ritmică, la fel de importantă cum e şi pentru mine.

Mă gândesc, bineînţeles, şi la viitor. Aceste rezultate sunt deschizătoare de drumuri şi pentru gimnastele care vin din urmă.

E foarte multă muncă în spate, aproape 12 ani de muncă. M-am apucat la 5 ani, nici nu mă gândeam că o să ajung la naţională.

Este un alt cod de punctaj, sunt mai multe şanse pentru mai multe gimnaste să ia medalii. Înainte era un cod mai greu, acum s-a mai uşurat, să zic aşa.

Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mareUltimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
“Putem visa la Jocurile Olimpice”

(n.r: Cui îi dedici această medalie?) În primul rând, oamenilor care au fost lângă mine. Antrenoarei mele, Adriana Mitroi şi doamnei Irina Deleanu, care a fost în sală în fiecare zi, a stat cu noi acolo. Dianei Văleanu, care e mereu cu mine la concursuri, mă bagă în concurs, stă cu mine pe canapea, mă încurajează, părinţilor, care m-au susţinut toată viaţa mea şi, bineînţeles, şi mie.

(n.r: Doamna Irina Deleanu spunea că a fost o surpriză rezultatul ăsta. Tu cum îl percepi, visai la un podium mondial?) Nu. Şi pentru mine a fost o surpriză foarte mare. Faptul că am intrat în finală de pe locul 7 a fost absolut senzaţional. Anul ăsta am avut un an foarte greu. Nu prea am reuşit să trec de primele 8. Când am ajuns în finala mondială a fost senzaţional.

(n.r: La ce visezi acum?) Momentan, la anul mai sunt Europene şi Mondiale, dar, pe viitor, bineînţeles, Jocurile Olimpice. Los Angeles e acum mai aproape.

(n.r.: Visezi la o finală olimpică?) Eu zic că putem visa la aşa ceva. Mai avem timp să muncim până atunci şi, de ce nu?”, a declarat Amalia Lică în exclusivitate pentru AntenaSport.

Intrată în finală cu a 7-a notă, Amalia Lică a uimit pe toată lumea cu evoluţia ei din ultimul act al probei de măciuci de la Campionatul Mondial de Gimnastică Ritmică de la Rio. Ea a fost notată cu 29.000 de puncte! Doar campioana olimpică en-titre la individual compus, germanca Darja Varfolomeev, a obţinut o notă mai mare decât a româncei, 31.700 puncte! Pe 3 s-a clasat bulgăroaica Stiliana Nikolova, care a avut 28.800 puncte.

