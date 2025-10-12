Momente grele pentru legendarul Tiger Woods. Sportivul s-a operat pentru a șaptea oară la spate - Antena Sport

Legendarul jucător de golf Tiger Woods a suferit o nouă intervenţie chirugicală vineri la New York, pentru înlocuirea unui disc lombar la coloana vertebrală, a anunţat cel care este considerat unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria golfului, citat de AFP.
“Am decis să-mi înlocuiesc discul ieri (vineri) şi ştiu că este cea mai bună decizie pe care am luat-o. Este a şaptea operaţie la spate“, a spus el, potrivit agerpres.ro.
Tiger Woods, operat din nou
“Am simţit din nou dureri şi o lipsă de mobilitate la spate, am consultat medicii şi chirurgii. Radiografiile au demonstrat că aveam o hernie discală la nivelul vertebrelor L4/L5, fragmente de disc şi canalul rahidian deteriorat“, a mai transmis prin intermediul unui comunicat fostul câştigător a 15 turnee majore în cariera sa şi fostul număr 1 mondial timp de 683 de săptămâni.
pic.twitter.com/7bMmiyQ2vy
— Tiger Woods (@TigerWoods) October 11, 2025
În ultimii ani, Tiger Woods, care va împlini 50 de ani pe 30 deccembrie, s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. În 2021, el a fost grav rănit la picioare într-un accident rutier.
În septembrie 2024, el a fost operat la spate şi trebuia să revină în circuit când a anunţat că şi-a rupt tendonul lui Ahile.
