Anunţul Federaţiei Române de Haltere după medalia de argint cucerită de Luis Lauret la Campionatele Mondiale! - Antena Sport

Felicitări şi mult succes în continuare, Luis❗️Hai, România❗️”, a transmis Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pe Facebook, după performanţa fantastică obţinută de Lauret.

Luis Lauret a obţinut medalia de argint la Campionatele Mondiale de haltere

Sportivul român de origine cubaneză Luis Lauret Rodriguez a cucerit medalia de argint la titlul smuls în cadrul categoriei 110 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia).

Lauret a obţinut medalia cu 188 kg, după ce a ratat prima tentativă la această greutate. Luis Lauret a ratat toate cele trei încercări la aruncat, pe rând la 213, 215 şi 217 kg, astfel că nu a figurat nici în ierarhia la total.

Aurul la smuls a fost cucerit de uzbecul Akbar Djuraev, cu 196 kg. El a câştigat medaliile de aur şi la stilul aruncat (232 kg) şi la total (428 kg).

România a încheiat competiţia cu patru medalii, una de aur şi trei de argint, celelalte fiind obţinute de vicecampioana olimpică Mihaela Cambei, aur la smuls şi argint la aruncat şi total, la cat. 53 kg.