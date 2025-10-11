Anunţul Federaţiei Române de Haltere după medalia de argint cucerită de Luis Lauret la Campionatele Mondiale! - Antena Sport

Federaţia Română de Haltere (FRH) a anunţat, după ce Luis Lauret a cucerit medalia de argint în proba de smuls de la Campionatele Mondiale, că sportivul român se va întoarce astăzi în ţară. E de aşteptat ca mai mulţi fani români să îl aştepte pe Lauret la aeroportul Otopeni după performanţa de senzaţie a acestuia.
Din păcate, sportivul român a ratat calificarea la Jocurile Olimpice din Los Angeles.
Luis Lauret se întoarce în ţară după performanţa fantastică de la Mondiale
“Delegaţia României şi-a încheiat misiunea la Mondialele de Seniori din Norvegia şi revine astăzi acasă❗️
🛬 Luis LAURET şi antrenorii echipei noastre vor ateriza la Bucureşti, pe Aeroportul Internaţional “Henri Coandă” la ora 17:45❗️
Hai, România❗️”, a transmis FRH, pe Facebook.
“Luis LAURET este vicecampion mondial de seniori la stilul smuls, categoria 110 Kg, cu 188 Kg❗️
Din păcate, sportivul nostru nu a reuşit să intre în clasamentul de la total, după ce a ratat toate cele trei încercări la stilul aruncat.
Felicitări şi mult succes în continuare, Luis❗️Hai, România❗️”, a transmis Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pe Facebook, după performanţa fantastică obţinută de Lauret.
Luis Lauret a obţinut medalia de argint la Campionatele Mondiale de haltere
Sportivul român de origine cubaneză Luis Lauret Rodriguez a cucerit medalia de argint la titlul smuls în cadrul categoriei 110 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia).
Lauret a obţinut medalia cu 188 kg, după ce a ratat prima tentativă la această greutate. Luis Lauret a ratat toate cele trei încercări la aruncat, pe rând la 213, 215 şi 217 kg, astfel că nu a figurat nici în ierarhia la total.
Aurul la smuls a fost cucerit de uzbecul Akbar Djuraev, cu 196 kg. El a câştigat medaliile de aur şi la stilul aruncat (232 kg) şi la total (428 kg).
România a încheiat competiţia cu patru medalii, una de aur şi trei de argint, celelalte fiind obţinute de vicecampioana olimpică Mihaela Cambei, aur la smuls şi argint la aruncat şi total, la cat. 53 kg.
