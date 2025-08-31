Constantin Popovici, medalie de argint la Cupa Mondială de sărituri în apă de la mare înălțime - Antena Sport

Constantin Popovici a câştigat medalia de argint la World Aquatics High Diving World Cup 2025, în Sardinia, la Porto Flavia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“La Porto Flavia, în Sardinia, acolo unde marea întâlneşte stâncile abrupte, Constantin Popovici a scris din nou istorie pentru România! Medalie de argint la World Aquatics High Diving World Cup 2025, într-o competiţie care a ţinut lumea cu sufletul la gură”, anunţă Agenţia Naţională pentru Sport.

Constantin Popovici a câștigat medalia de argint la Cupa Mondială de sărituri în apă de la mare înălțime

De pe platforma suspendată la 27 de metri înălţime, Popovici a demonstrat de ce este unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii: a efectuat cea mai dificilă săritură din concurs – stând pe mâini, trei salturi şi jumătate înapoi, echer – cu un coeficient impresionant de dificultate: 6! O dovadă de curaj, forţă şi perfecţiune tehnică, notează news.ro.

Alături de el, Cătălin Preda a încheiat pe un onorabil loc 6, confirmând valoarea extraordinară a şcolii româneşti de high diving şi spiritul de echipă al tricolorilor.

Sezonul continuă cu încă două competiţii internaţionale în acest an, iar în 2026, toate privirile vor fi aţintite spre Campionatul European de la Paris.