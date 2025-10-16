Gigi Becali, contrazis de Raul Rusescu după ultima decizie anunțată la FCSB: "Absolut" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, contrazis de Raul Rusescu după ultima decizie anunțată la FCSB: "Absolut"

Andrei Nicolae Publicat: 16 octombrie 2025, 13:32

Gigi Becali, contrazis de Raul Rusescu după ultima decizie anunțată la FCSB: Absolut

Gigi Becali - Raul Rusescu / Colaj Sport Pictures + Antena Sport

Raul Rusescu, fostul jucător al celor de la FCSB, este de părere că Gigi Becali nu ar proceda corect dacă va decide să se despartă în vară de Mihai Popescu. Patronul campioanei a făcut declarațiile respective în contextul accidentării suferite de fundaș în meciul dintre România și Austria, care îl va ține departe de teren pentru restul sezonului.

Jucătorul care a evoluat la echipa patronată de Becali are un unghi de abordare total diferit, și anume că Popescu ar trebui chiar să aibă parte de o prelungire de contract. În plus, Rusescu este de părere că FCSB va avea de suferit dacă fundașul central pleacă și mai ales dacă nu va găsi un înlocuitor pentru el.

Rusescu nu crede că Popescu trebuie vândut

Gigi Becali a declarat că nu se va mai baza pe seriviciile lui Mihai Popescu, un anunț extrem de cinic ținând cont că fundașul a suferit o accidentare teribilă în România – Austria 1-0. Jucătorul de 32 de ani a suferit o ruptură de ligament încrucișat, dar Raul Rusescu nu e de părere că ar trebui să fie înlăturat.

Se mai pot schimba lucrurile. În mod normal, merită o prelungire a contractului. În trecut, au mai fost jucători care au stat 3-4 ani la FCSB, deși au avut probleme medicale. Ar fi o pierdere pentru FCSB, absolut. Va fi o pierdere dacă nu găsesc un înlocuitor pe măsură“, a spus Raul Rusescu, potrivit gsp.ro.

Mihai Popescu a venit în septembrie 2024 la FCSB de la Farul în schimbul a 250.000 de euro și a adunat 58 de meciuri pentru roș-albaștri, alături de care a cucerit titlul și Supercupa României.

