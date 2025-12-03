UTA - FCSB 0-0, în Cupa României. Campioana este în inferioritate numerică - Antena Sport

Cupa României continuă cu noi meciuri din etapa cu numărul 2, iar duelurile de astăzi se anunță interesante. Cele mai importante sunt ultimele două, respectiv cel de la Ovidiu dintre Farul și Dinamo, respectiv cel de la Arad dintre UTA și FCSB.
Prima zi a meciurilor de cupă a fost marcată de victoria lui FC Argeș contra Rapidului, iar astăzi celelalte două echipe de top din București sunt angrenate în competiție. FC Botoșani, una dintre revelațiile campionatului, evoluează și ea astăzi pe teren propriu contra lui Hermannstadt, care își caută un nou antrenor.
UTA – FCSB 0-0
Pauză pe stadionul din Arad! Gazdele domină autoritar partida și au avut numeroase ocazii la poarta apărată de Zima.
Min. 33: Cartonaș roșu FCSB! Necșulescu este eliminat după analiza VAR, în urma unui fault dur la Benga.
Min. 1: Start de meci la Arad!
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – Iacob, Stolnik, Benga, Padula – Odada, Sota – Costache, Roman, Țăroi – Coman. Rezerve: Iliev, Țuțu, Poulolo, Alomerovic, Van Durmen, Ov. Popescu, Matei, Abdallah, Barbu. Antrenor: Adrian Mihalcea
- FCSB (4-2-3-1): Zima – Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki – Alhassan, Edjouma – Colibășanu, Oct. Popescu, Necșulescu – Thiam. Rezerve: M. Popa, Udrea, Ilie, Politic, Ciobanu, Alecsandroaie, Manolache, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous
Farul – Dinamo 0-0
Final de meci!
Min. 53: Gol anulat Dinamo! Oaspeții au reușit să marcheze la Ovidiu, dar golul a fost anulat.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză! Egalitate între Farul și Dinamo, fără ocazii notabile de gol.
Min. 1: Start de meci la Ovidiu!
Update: Karamoko s-a accidentat la încălzire și Cătălin Cîrjan a fost introdus titular de Zeljko Kopic.
- Farul Constanța (4-4-2): R. Munteanu – D. Maftei, Ș. Duțu, L. Pellegrini, S. Furtado – Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima – Markovic, Vojtus. Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Costyn Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean. Antrenor: Ianis Zicu
- Dinamo (4-3-3): A. Roșca – Kyriakou, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Mărginean – Caragea, Pop, Cîrjan. Rezerve: Epassy, Tabuncic, Perica, Mazilu, Toader, Bărbulescu, Soro, Sivis. Antrenor: Zeljko Kopic
Farul – Dinamo și UTA – FCSB, în Cupa României. Programul zilei
Primul meci de miercuri va fi între două echipe de eșalon inferior, și anume Sănătatea Cluj și Gloria Bistrița. Niciuna dintre ele nu a punctat după prima etapă în Grupa B, după ce au suferit eșecuri cu Universitatea Craiova, respectiv FCSB.
Celălalt duel din Grupa B este cel de la 21:00, când UTA Arad și FCSB se întâlnesc în zona de vest a României. Roș-albaștrii au trei puncte, în timp ce echipa lui Mihalcea are unul singur după egalul cu Petrolul.
Rivala FCSB-ului, Dinamo, joacă mai devreme contra Farului, la ora 18:30, în Grupa D. Alb-roșiii au înFarul – Dinamo și UTA – FCSB, cele mai importante meciuri ale zilei în Cupa României. Programul completvins-o în prima etapă pe CS Dinamo, în timp ce Farul a obținut un punct contra Botoșaniului. În celălalt meci din grupă, FC Botoșani dă peste Hermannstadt de la ora 17:00.
Programul complet al zilei în Cupa României
- Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița 1-2
- FC Botoșani – FC Hermannstadt 1-3
- Farul – Dinamo 0-0
- UTA Arad – FCSB, 21:00
