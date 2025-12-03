Reacţia lui Adrian Mazilu după ce a jucat împotriva fostei sale echipe! Ce a spus de derby-ul cu FCSB - Antena Sport

Adrian Mazilu (20 de ani) a jucat în Cupa României împotriva fostei sale echipe, Farul. S-a terminat 0-0. Mazilu a recunoscut după meci că şi-ar fi dorit mult să marcheze împotriva fostei sale echipe.

Mazilu anticipează că va fi în formă maximă după cantonamentul de iarnă.

Adrian Mazilu: “M-ar fi motivat mult să dau un gol împotriva fostei mele echipe”

“(n.r.: Mulţumitor sau v-aţi dorit mai mult?) E un rezultat bun, am jucat de la egal la egal, cred că puteam înscrie.

Am avut o ocazie, acum sunt la Dinamo, trebuie să dau totul, trebuie să îi mulţumesc pe fani, pe mine. M-ar fi motivat mult să dau un gol chiar împotriva fostei mele echipe.

(n.r: Cum te simţi, în ce formă eşti?) Sunt într-o formă destul de bună, mai trebuie să mă pun la punct cu forma fizică, trebuie să mă mai reglez.