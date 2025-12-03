Reacţia lui Adrian Mazilu după ce a jucat împotriva fostei sale echipe! Ce a spus de derby-ul cu FCSB - Antena Sport

Adrian Mazilu (20 de ani) a jucat în Cupa României împotriva fostei sale echipe, Farul. S-a terminat 0-0. Mazilu a recunoscut după meci că şi-ar fi dorit mult să marcheze împotriva fostei sale echipe.
Mazilu anticipează că va fi în formă maximă după cantonamentul de iarnă.
Adrian Mazilu: “M-ar fi motivat mult să dau un gol împotriva fostei mele echipe”
“(n.r.: Mulţumitor sau v-aţi dorit mai mult?) E un rezultat bun, am jucat de la egal la egal, cred că puteam înscrie.
Am avut o ocazie, acum sunt la Dinamo, trebuie să dau totul, trebuie să îi mulţumesc pe fani, pe mine. M-ar fi motivat mult să dau un gol chiar împotriva fostei mele echipe.
(n.r: Cum te simţi, în ce formă eşti?) Sunt într-o formă destul de bună, mai trebuie să mă pun la punct cu forma fizică, trebuie să mă mai reglez.
Sper că după cantonamentul din iarnă, voi fi la 100%, vom face o pregătire foarte bună şi voi da maximum.
(n.r: Dacă a avut emoţii înainte de meci) Plin de emoţii înainte să ajung la stadion. A fost o zi plină de emoţii din toate punctele de vedere. De aici am reuşit să ajung fotbalist.
(n.r: despre derby-ul cu FCSB) Va fi un meci cu o atmosferă incredibilă, vor fi mulţi fani, sper să reuşesc să fac diferenţa”, a declarat Adrian Mazilu pentru digisport.ro după Farul – Dinamo 0-0.
Farul – Dinamo 0-0
Formaţia Farul Constanţa a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României.
În aceeaşi grupă, D, Hermannstadt a învins miercuri în deplasare FC Botoşani, scor 3-1.
Marţi, CS Dinamo a pierdut acasă cu CS Concordia Chiajna, scor 0-3.
Lider în clasamentul grupei este Hermannstadt, cu 6 puncte. Dinamo este pe 2, cu 4 puncte, Concordia pe 3, cu trei puncte, CS Dinamo pe 4, cu două puncte, FC Botoşani pe 5, cu un punct, şi CS Dinamo pe ultima poziţie, fără puncte.
