Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah! - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah!

Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah!

Publicat: 26 octombrie 2025, 9:47

Comentarii
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah!

Sursa foto: Federaţia Română de Şah

Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), câştigând Cupa Europeană a Cluburilor la Şah. SuperChess România a încheiat competiţia cu 7 victorii din 7 posibile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima rundă, românii au învins echipa maghiară Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub cu scorul de 3,5 – 2,5, obţinând un triumf de neuitat pentru sportul românesc, informează Federaţia Română de Şah.

SuperChess România a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah

Formaţia română, antrenată de marele maestru Ivan Sokolov, i-a avut în componenţă pe: GM Gukesh Dommaraju (India), GM Jorden van Foreest (Olanda), GM Parham Maghsoodloo (Iran), GM Alexey Sarana (Serbia), GM Bogdan-Daniel Deac (România), GM Daniel Dardha (Belgia) şi GM Constantin Lupulescu (România).

Pe lângă titlul pe echipe, SuperChess a adăugat medalia de aur individuală la masa 1 cu performanţa lui Gukesh de 2927, medalia de bronz individuală la masa 3 pentru Parham Maghsoodloo, medalia de argint individuală la masa 4 pentru Alexey Sarana, medalia de argint individuală la masa 5 pentru Bogdan-Daniel Deac şi medalia de argint individuală la masa 6 pentru Daniel Dardha.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Observator
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o facultate din afara țării unde puțini români își permit să învețe
Fanatik.ro
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o facultate din afara țării unde puțini români își permit să învețe
11:52
Metaloglobus – Universitatea Craiova, 14:00, LIVE SCORE. Oltenii pot trece pe primul loc
11:52
Gabi Tamaș, vedeta de la Asia Express, a debutat în Liga 4: “Mai sunt și înjurături, ca pe vremuri”
11:28
Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1!
11:16
Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League!
11:06
Depunctare şi interdicţie la transferuri pentru un club de tradiţie din România! Reacţia oficială
10:24
Lamine Yamal a “încins” iar El Clasico, după ce a acuzat-o pe Real Madrid că “fură”! Mesajul pentru marii rivali
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Mexicului. Cursa începe la 21:45 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 3 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 4 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene