Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ioan Suciu a stat de vorbă cu Denisa Golgotă, după scandalul uriaş din gimnastică: "Cel care a greşit o să plătească" - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Gimnastică | Ioan Suciu a stat de vorbă cu Denisa Golgotă, după scandalul uriaş din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească”
EXCLUSIV

Ioan Suciu a stat de vorbă cu Denisa Golgotă, după scandalul uriaş din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească”

Publicat: 29 octombrie 2025, 20:07

Comentarii
Ioan Suciu a stat de vorbă cu Denisa Golgotă, după scandalul uriaş din gimnastică: Cel care a greşit o să plătească

Denisa Golgotă / Profimedia

Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a vorbit despre scandalul care a izbucnit la revenirea sportivelor de la Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă a făcut acuzaţii grave, susţinând că a fost hărţuită chiar în sala de antrenament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fără să dea nume, ea a declarat că una dintre sportive este favorizată. Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, a anunţat în urma acestor declaraţii că a luat legătura cu avocaţii.

Ioan Suciu, după discuţia cu Denisa Golgotă: “Mă bucură faptul că a descărcat toată povara pe care a acumulat-o”

La câteva zile distanţă a avut loc o întrunire a Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică. Ioan Suciu, preşedintele FRG, a vorbit cu Denisa Golgotă timp de patru ore şi jumătate. Şeful federaţiei a declarat că a fost vorba de o încărcătură acumulată după Campionatele Europene. Denisei Golgotă a semnalat aceste lucruri înainte de plecarea în Indonezia, dar FRG a încercat să nu dea peste cap programul de pregătire pentru Campionatele Mondiale:

“Miercuri am avut o discuţie directă cu Denisa, tocmai pentru a înţelege în totalitate ieşirea ei în spaţiul public şi am înţeles că a fost o încărcătură căpătată în ultima perioadă, post Campionatele Europene, în care au fost anumite episoade în sală, semnalate de Denisa. Noi am luat act de acele nereguli, dar pentru liniştea – şi subliniez acest cuvânt – pentru liniştea în procesul de pregătire pentru Campionatele Mondiale am considerat că nu este nevoie de a strica lucrurile şi de a le lăsa într-o oarecare desfăşurare firească a pregătirii.

Orice interferenţă ar fi fracturat pregătirea. Şi asta nu a fost o decizie personală, ci în urma discuţiilor din board-ul restrâns al federaţiei, ulterior şi în Comitetul Executiv, am ajuns la aceeaşi concluzie. Până la Campionatul Mondial, lucrurile trebuiesc duse într-o oarecare direcţie.

Reclamă
Reclamă

Nu ascundem şi faptul că poate am greşit, e adevărat. Dar cred că greşeala era mult mai mare dacă fracturam programul de pregătire, procesul”, a declarat Ioan Suciu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Ioan Suciu, despre scandalul din gimnastică: “A venit momentul care ar trebui să încheiem acest capitol”

Ioan Suciu a anunţat că acest caz va ajunge la Comisia de Disciplină şi că persoana care a greşit va plăti:

“Mă bucură faptul că Denisa a descărcat toată povara pe care a acumulat-o în toată această perioadă de timp. Vreau să subliniez un singur lucru. Că trei finale la o ediţie de Campionat Mondial nu sunt de ici de colo. Nu vreau să minimizăm acest rezultat fabulos. Să nu mai spun de locul 4 al Sabrinei de la sol, dar şi Denisa, locul 7, la prima finală mondială.

O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demolaO clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Reclamă

O concluzie, tot la cald, cred că va ajunge la Comisia de Disciplină acest caz, pentru că sunt multe nereguli semnalate. A venit momentul în care ar trebui să încheiem acest capitol.

Haideţi să nu ne pronunţăm înainte. Să îi lăsăm pe cei de la Comisia de Disciplină să îşi desfăşoare activitatea în condiţii normale şi fireşti. Am spus-o şi într-un cadru mai restrâns, o spun şi public. Cel care a greşit o să plătească”, a mai spus Ioan Suciu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Observator
O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
19:52
Omagiul suprem pentru Diego Maradona! Se va întampla înainte de Cupa Mondială din 2026
19:50
Autogolul lui Stevanovic a adus lacrimi pe “Ion Oblemenco”
19:32
LIVE TEXTSănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-2. Oltenii întorc rezultatul
19:18
Crescut la PSG, ajuns acum în fotbalul românesc. Atacantul a semnat cu “surpriza” campionatului
19:12
Scandal în Cupa României! Antrenorul de la Metalul Buzău, după 1-2 cu U Cluj: “Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât”
18:54
Galeria Universităţii Craiova protestează la meciul cu Sănătatea Cluj: „Ăsta e program TV, nu competiție”
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 3 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 4 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 5 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 6 EXCLUSIVRăzboi total în gimnastică, după decizia luată de FRG. Replica dată de Carmencita Constantin: „Tot eu voi fi de vină”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”