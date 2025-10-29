Ioan Suciu a stat de vorbă cu Denisa Golgotă, după scandalul uriaş din gimnastică: "Cel care a greşit o să plătească" - Antena Sport

Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a vorbit despre scandalul care a izbucnit la revenirea sportivelor de la Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă a făcut acuzaţii grave, susţinând că a fost hărţuită chiar în sala de antrenament.

Fără să dea nume, ea a declarat că una dintre sportive este favorizată. Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, a anunţat în urma acestor declaraţii că a luat legătura cu avocaţii.

Ioan Suciu, după discuţia cu Denisa Golgotă: “Mă bucură faptul că a descărcat toată povara pe care a acumulat-o”

La câteva zile distanţă a avut loc o întrunire a Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică. Ioan Suciu, preşedintele FRG, a vorbit cu Denisa Golgotă timp de patru ore şi jumătate. Şeful federaţiei a declarat că a fost vorba de o încărcătură acumulată după Campionatele Europene. Denisei Golgotă a semnalat aceste lucruri înainte de plecarea în Indonezia, dar FRG a încercat să nu dea peste cap programul de pregătire pentru Campionatele Mondiale:

“Miercuri am avut o discuţie directă cu Denisa, tocmai pentru a înţelege în totalitate ieşirea ei în spaţiul public şi am înţeles că a fost o încărcătură căpătată în ultima perioadă, post Campionatele Europene, în care au fost anumite episoade în sală, semnalate de Denisa. Noi am luat act de acele nereguli, dar pentru liniştea – şi subliniez acest cuvânt – pentru liniştea în procesul de pregătire pentru Campionatele Mondiale am considerat că nu este nevoie de a strica lucrurile şi de a le lăsa într-o oarecare desfăşurare firească a pregătirii.

Orice interferenţă ar fi fracturat pregătirea. Şi asta nu a fost o decizie personală, ci în urma discuţiilor din board-ul restrâns al federaţiei, ulterior şi în Comitetul Executiv, am ajuns la aceeaşi concluzie. Până la Campionatul Mondial, lucrurile trebuiesc duse într-o oarecare direcţie.