Ioan Suciu a stat de vorbă cu Denisa Golgotă, după scandalul uriaş din gimnastică: "Cel care a greşit o să plătească" - Antena Sport

Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a vorbit despre scandalul care a izbucnit la revenirea sportivelor de la Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă a făcut acuzaţii grave, susţinând că a fost hărţuită chiar în sala de antrenament.
Fără să dea nume, ea a declarat că una dintre sportive este favorizată. Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, a anunţat în urma acestor declaraţii că a luat legătura cu avocaţii.
Ioan Suciu, după discuţia cu Denisa Golgotă: “Mă bucură faptul că a descărcat toată povara pe care a acumulat-o”
La câteva zile distanţă a avut loc o întrunire a Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică. Ioan Suciu, preşedintele FRG, a vorbit cu Denisa Golgotă timp de patru ore şi jumătate. Şeful federaţiei a declarat că a fost vorba de o încărcătură acumulată după Campionatele Europene. Denisei Golgotă a semnalat aceste lucruri înainte de plecarea în Indonezia, dar FRG a încercat să nu dea peste cap programul de pregătire pentru Campionatele Mondiale:
“Miercuri am avut o discuţie directă cu Denisa, tocmai pentru a înţelege în totalitate ieşirea ei în spaţiul public şi am înţeles că a fost o încărcătură căpătată în ultima perioadă, post Campionatele Europene, în care au fost anumite episoade în sală, semnalate de Denisa. Noi am luat act de acele nereguli, dar pentru liniştea – şi subliniez acest cuvânt – pentru liniştea în procesul de pregătire pentru Campionatele Mondiale am considerat că nu este nevoie de a strica lucrurile şi de a le lăsa într-o oarecare desfăşurare firească a pregătirii.
Orice interferenţă ar fi fracturat pregătirea. Şi asta nu a fost o decizie personală, ci în urma discuţiilor din board-ul restrâns al federaţiei, ulterior şi în Comitetul Executiv, am ajuns la aceeaşi concluzie. Până la Campionatul Mondial, lucrurile trebuiesc duse într-o oarecare direcţie.
Nu ascundem şi faptul că poate am greşit, e adevărat. Dar cred că greşeala era mult mai mare dacă fracturam programul de pregătire, procesul”, a declarat Ioan Suciu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Ioan Suciu, despre scandalul din gimnastică: “A venit momentul care ar trebui să încheiem acest capitol”
Ioan Suciu a anunţat că acest caz va ajunge la Comisia de Disciplină şi că persoana care a greşit va plăti:
“Mă bucură faptul că Denisa a descărcat toată povara pe care a acumulat-o în toată această perioadă de timp. Vreau să subliniez un singur lucru. Că trei finale la o ediţie de Campionat Mondial nu sunt de ici de colo. Nu vreau să minimizăm acest rezultat fabulos. Să nu mai spun de locul 4 al Sabrinei de la sol, dar şi Denisa, locul 7, la prima finală mondială.
O concluzie, tot la cald, cred că va ajunge la Comisia de Disciplină acest caz, pentru că sunt multe nereguli semnalate. A venit momentul în care ar trebui să încheiem acest capitol.
Haideţi să nu ne pronunţăm înainte. Să îi lăsăm pe cei de la Comisia de Disciplină să îşi desfăşoare activitatea în condiţii normale şi fireşti. Am spus-o şi într-un cadru mai restrâns, o spun şi public. Cel care a greşit o să plătească”, a mai spus Ioan Suciu.
