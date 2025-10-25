Sabrina Voinea, "cea mai ghinionistă gimnastă din istorie". Ce a păţit românca la Campionatul Mondial - Antena Sport

Sabrina Voinea (18 ani) a fost numită de specialiştii de la The Medal Count “cea mai ghinionistă gimnastă din istorie”, după ce a ratat incredibil o medalie la Campionatul Mondial de Gimnastică din Indonezia.
Sportiva noastră a terminat pe locul 4 în finala de la sol, având aceeaşi notă cu cea care a prins medalia de bronz, Abigail Martin, care a avut însă o notă de execuţie mai mari, 7.666, faţă de 7.566.
Sabrina Voinea, “cea mai ghinionistă gimnastă din istorie”
După încă o mare dezamăgire în carieră, Sabrina Voinea a intrat, din păcate pentru ea, în istoria gimnasticii. Ea a devenit prima sportivă care s-a clasat în trei rânduri pe locul 4 la Mondiale sau Jocurile Olimpice, fără să cucerească vreo medalie în carieră.
Ea a mai păţit aşa ceva la Jocurile Olimpice de la Paris şi la Campionatul Mondial din 2023, de fiecare dată la sol.
Sabrina Voinea🇷🇴 is one of the all time unluckiest gymnasts😢
2023 Worlds ==> 4th on floor
2024 Olympics ==> 4th on floor
2025 Worlds ==> 4th on floor
— The Medal Count (@TheMedalCount_) October 25, 2025
În momentul în care a văzut pe ce loc intermediar se află, Sabrina s-a uitat spre mama ei şi a exclamat: “Pe 4? De ce?“, s-a putut citi pe buzele gimnastei noastre.
Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat, sâmbătă, pe locul 4, iar Denisa Golgotă pe locul 7, în finală la sol, la CM din Indonezia. România a încheiat fără medalie.
La CM din Indonezia, aflat la ediţia a 53-a, România a fost reprezentată doar în competiţia feminină, însă Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu nu au trecut de calificări.
România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 10 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.
