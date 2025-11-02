CSM București suferă a doua înfrângere la rând în Liga Campionilor. S-a strigat demisia lui Adi Vasile - Antena Sport

CSM București se îndepărtează de primele două poziții în grupa de Liga Campionilor. Campioana României a suferit duminică al doilea eșec la rând, al patrulea din acest sezon de Champions League.
Gruparea pregătită de Adi Vasile nu a putut să țină piept danezelor de la Odense, care s-au impus în sala ”Dinamo” cu scorul de 36-30. „Tigroaicele” se îndepărtează de primele două locuri.
CSM București – Odense 30-36. Al patrulea eșec pentru românce
Venită după înfrângerea cu Krim Ljubljana, CSM București a suferit un nou eșec în Liga Campionilor la handbal feminin, de această dată la București, în fața celor de la Odense.
Disputa a avut parte și de un moment frumos, atunci când, la un time-out, Cristina Neagu a fost aplaudată la scenă deschisă de toți spectatorii prezenți în sală.
Rezultatul nu a fost ușor de digerat pentru suporterii campioanei României, care i-au strigat demisia antrenorului Adi Vasile în finalul acestei dispute.
Clasamentul în grupa B din Liga Campionilor
1. Brest Bretagne 12 puncte
2. Odense 9 puncte
3. Ferencvaros 8 puncte
4. Ikast 6 puncte
5. Podravka Vegeta 5 puncte
6. CSM București 4 puncte
7. Ljubljana 4 puncte
8. Sola 0 puncte.
- Standing ovation pentru Cristina Neagu! Moment superb în timpul meciului CSM Bucureşti – Odense
- Buducnost – Gloria Bistrița 26-29, în Liga Campionilor. Revenire fantastică pentru fetele lui Carlos Viver
- CSM București, a treia înfrângere în Liga Campionilor la handbal feminin
- Gloria Bistrița, victorie uriașă în Liga Campionilor. Rămân speranțe pentru calificarea în sferturi
- România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE 2026