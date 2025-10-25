CSM București, a treia înfrângere în Liga Campionilor la handbal feminin - Antena Sport

CSM București a suferit sâmbătă al treilea eșec din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a pierdut la diferență mică disputa cu Krim.

Formația antrenată de Adrian Vasile a avut per total o evoluție destul de modestă, fiind în multe momente ale partidei sub nivelul adversarei directe.

Krim – CSM București 31 – 27

Principalele marcatoare ale partidei au fost Horacek 7 goluri, Egger 4, Abina 3, pentru Krim, respectiv Hansen 9, Maslova 7, Ostergaard 3, pentru CSM.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball şi 34-34 cu Podravka.

Tot sâmbătă s-a mai jucat meciul dintre Podravka – FTC Budapesta 33-37, celelalte meciuri programate fiind între Odense – Sola HK şi Ikast – Brest, anunță news.ro.

În etapa a VI-a, CSM Bucureşti va juca pe teren propriu, cu Odense, în 2 noiembrie. În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa, care a câștigat sâmbătă duelul cu Esbjerg.