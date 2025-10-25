CSM București, a treia înfrângere în Liga Campionilor la handbal feminin - Antena Sport

CSM București a suferit sâmbătă al treilea eșec din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a pierdut la diferență mică disputa cu Krim.
Formația antrenată de Adrian Vasile a avut per total o evoluție destul de modestă, fiind în multe momente ale partidei sub nivelul adversarei directe.
Krim – CSM București 31 – 27
Principalele marcatoare ale partidei au fost Horacek 7 goluri, Egger 4, Abina 3, pentru Krim, respectiv Hansen 9, Maslova 7, Ostergaard 3, pentru CSM.
Tot sâmbătă s-a mai jucat meciul dintre Podravka – FTC Budapesta 33-37, celelalte meciuri programate fiind între Odense – Sola HK şi Ikast – Brest, anunță news.ro.
În etapa a VI-a, CSM Bucureşti va juca pe teren propriu, cu Odense, în 2 noiembrie. În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa, care a câștigat sâmbătă duelul cu Esbjerg.
Clasamentul în grupa B din Liga Campionilor
1. Brest Bretagne 8 puncte
2. Ferencvaros 6 puncte
3. Ikast 6 puncte
4. Odense 5 puncte
5. Podravka Vegeta 5 puncte
6. CSM București 4 puncte
7. Ljubljana 2 puncte
8. Sola 0 puncte.
