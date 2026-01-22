Diferenţă uriaşă între România şi Danemarca! Ce l-a impresionat pe George Buricea la European: "Am crezut că nu înţeleg" - Antena Sport

George Buricea a tras linie după Campioantul European de handbal masculin, acolo unde România a pierdut toate cele trei meciuri din grupă. Tricolorii au fost învinşi de Portugalia şi Danemarca, două adversare mult mai puternice, dar şi de Macedonia de Nord, la capătul unui final dramatic, în ultima secundă.

Pentru România urmează acum o dublă de calificare în play-off-ul pentru Campionatul Mondial, împotriva Turciei. În ceea ce priveşte Jocurile Olimpice, Buricea ştie cum poate ajunge naţionala masculină acolo.

George Buricea, uimit de condiţiile din Danemarca: “Am fost într-un complex de liceu cu şapte săli”

Impresionat de ce a văzut în Danemarca, pe timpul turneului final, Buricea este convins că tricolorii pot ajunge la Jocurile Olimpice dacă vor începe să crească tinerii handbalişti aşa cum o fac danezii, ţară care are o infrastructură impresionantă atunci când vine vorba de handbal:

“(n.r. când crezi că vom vedea naţionala României de hanbdal masculin la Jocurile Olimpice?) În momentul în care mâine dimineaţă ne apucăm şi începe să creştem copiii. Dar să îi creştem frumos, sănătos şi corect, aşa cum am văzut în Danemarca. Am fost într-un complex de liceu cu şapte săli. Una mare şi încă şase. Când mi-au spus ştiţi că avem şapte săli am crezut că nu înţeleg seven, le-am zis «hai pe degete» (n.r. râde)”, a declarat George Buricea, în exclusivitate la Antena Sport.

În ceea ce priveşte parcursul de la Campionatul European, George Buricea este convins că această experinţă le va fi de folos jucătorilor săi în viitor, chiar dacă rezultatele nu au fost cele mai bune: