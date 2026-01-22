Diferenţă uriaşă între România şi Danemarca! Ce l-a impresionat pe George Buricea la European: "Am crezut că nu înţeleg" - Antena Sport

Închide meniul
Diferenţă uriaşă între România şi Danemarca! Ce l-a impresionat pe George Buricea la European: "Am crezut că nu înţeleg"

Diferenţă uriaşă între România şi Danemarca! Ce l-a impresionat pe George Buricea la European: "Am crezut că nu înţeleg"
Diferenţă uriaşă între România şi Danemarca! Ce l-a impresionat pe George Buricea la European: “Am crezut că nu înţeleg”

Alex Masgras Publicat: 22 ianuarie 2026, 14:44

Diferenţă uriaşă între România şi Danemarca! Ce l-a impresionat pe George Buricea la European: Am crezut că nu înţeleg

George Buricea, în timpul unui meci / Profimedia

George Buricea a tras linie după Campioantul European de handbal masculin, acolo unde România a pierdut toate cele trei meciuri din grupă. Tricolorii au fost învinşi de Portugalia şi Danemarca, două adversare mult mai puternice, dar şi de Macedonia de Nord, la capătul unui final dramatic, în ultima secundă.

Pentru România urmează acum o dublă de calificare în play-off-ul pentru Campionatul Mondial, împotriva Turciei. În ceea ce priveşte Jocurile Olimpice, Buricea ştie cum poate ajunge naţionala masculină acolo.

George Buricea, uimit de condiţiile din Danemarca: “Am fost într-un complex de liceu cu şapte săli”

Impresionat de ce a văzut în Danemarca, pe timpul turneului final, Buricea este convins că tricolorii pot ajunge la Jocurile Olimpice dacă vor începe să crească tinerii handbalişti aşa cum o fac danezii, ţară care are o infrastructură impresionantă atunci când vine vorba de handbal:

“(n.r. când crezi că vom vedea naţionala României de hanbdal masculin la Jocurile Olimpice?) În momentul în care mâine dimineaţă ne apucăm şi începe să creştem copiii. Dar să îi creştem frumos, sănătos şi corect, aşa cum am văzut în Danemarca. Am fost într-un complex de liceu cu şapte săli. Una mare şi încă şase. Când mi-au spus ştiţi că avem şapte săli am crezut că nu înţeleg seven, le-am zis «hai pe degete» (n.r. râde)”, a declarat George Buricea, în exclusivitate la Antena Sport.

În ceea ce priveşte parcursul de la Campionatul European, George Buricea este convins că această experinţă le va fi de folos jucătorilor săi în viitor, chiar dacă rezultatele nu au fost cele mai bune:

“A fost o experienţă interesantă şi cu siguranţă ne va ajuta şi în viitor. Îmi pare rău că nu am reuşit să câştigăm meciul cu Macedonia, pentru că ne-a stat la îndemână, măcar un egal ar fi fost scorul corect. Să pierzi în ultima secundă este cel mai dureros lucru care se poate întâmpla. Cu siguranţă această experienţă îi va ajuta pe jucători în continuare, dar şi pe mine ca antrenor. Experienţa va fi mai mare cu mai multe prezenţe la Campionatul European şi cu siguranţă vor veni şi victorii. Nu aveam cum să emitem pretenţii în faţa campioanei olimpice şi chiar a Portugaliei, dar am avut momente când am jucat de la egal la egal cu ei, chiar dacă scorul a fost usturător.

A fost o experienţă foarte bună, mă va ajuta enorm în cariera mea. Am învăţat foarte mult din meciurile astea. E şi puţin obositor, când ajungi acolo eşti non-stop cu media, televiziuni, poze. Trebuie să ştii să gestionezi chestia asta, îţi ocupă timpul, nu mai eşti tu cu antrenamentele tale. Dacă nu ştii să gestionezi acest timp, nota de plată vine la un moment dat.

Unii sunt obişnuiţi (n.r. jucat la 2 zile), alţii nu şi s-a văzut asta la ultimul meci, că nu au mai fost proaspeţi. Nu erau obişnuiţi să joace din două în două zile la ritm de Campionat European, nu vorbesc de meciurile din campionatul intern”, a mai spus George Buricea.

