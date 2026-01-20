Surpriză în grupa României la Europeanul de handbal. Campioana mondială și olimpică, învinsă la limită - Antena Sport

Închide meniul
Surpriză în grupa României la Europeanul de handbal. Campioana mondială și olimpică, învinsă la limită

Andrei Nicolae Publicat: 20 ianuarie 2026, 23:50

Jucătorii de la naționala Portugaliei, în timpul meciului cu Danemarca / X @EHFEURO

Danemarca a fost învinsă de Portugalia în ultimul meci al Grupei B din faza preliminară de la Campionatul European de Handbal Masculin. La câteva ore după ce România a fost învinsă în ultima secundă de Macedonia de Nord, naționala nordică a suferit un eșec surprinzător în fața lusitanilor cu scorul de 31-29.

Grupa României de la EHF Euro 2026 a oferit un meci interesant cu un rezultat care a șocat cu siguranță iubitorii handbalului. Danemarca, naționala care a cucerit titlul mondial în 2025 și pe cel olimpic în 2024, a pierdut contra Portugaliei, țară care niciodată nu a ajuns în semfinalele unui turneu final continental.

Portugalia, revanșă după Mondialul din 2025

Prima repriză a partidei de la Herning, din sala Jyske Bank Boxen, a fost una extrem de echilibrată, Portugalia fiind echipa care a condus mai mereu, însă la o diferență mică. La pauză, scorul era 12-11 pentru naționala lui Paulo Pereira.

În partea a doua, Danemarca a revenit în joc și a reușit chiar să conducă, însă Portugalia a avut nervii mai tari pe final și a reușit să se impună cu 31-29. Astfel, lusitanii au încheiat Grupa B pe primul loc, iar nordicii pe cel secund.

Rezultatul de la Herning poate fi considerat o revanșă luată de lusitani după ce au fost învinși de danezi în semifinalele Campionatului Mondial din 2025 cu scorul de 40-27. La acel turneu final, nordicii au câștigat trofeul, în timp ce Portugalia a pierdut și finala mică în fața Franței.

Echipa lui Nikolaj Jakobsen va intra în grupa principală a turneului final fără punct, în timp ce Portugalia cu două.

