Danemarca şi Germania, victorii în grupa principală de la Campionatul European! Luptă strânsă pentru semifinale - Antena Sport

Selecţionatele Danemarcei şi Germaniei au obţinut victorii importante, sâmbătă, în Grupa I principală a Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia.
Campioana olimpică şi mondială Danemarca a învins Spania la Herning, cu 36-31, rămânând în cursa pentru semifinale.
Danemarca şi Germania, victorii în grupa principale de la Campionatul European
Emil Jakobsen a marcat 8 goluri pentru danezi, Niclas Kirkelokke 6, Simon Pytlick 6, iar Mathias Gidsel a reuşit 5. Portarul Emil Nielsen a reuşit 14 intervenţii.
Spaniolii, deja eliminaţi din competiţie după două eşecuri în grupa principală, au fost conduşi de tânărul Marcos Fis (18 ani), autor a 9 goluri.
Vicecampioana olimpică Germania rămâne în fruntea grupei, după ce a trecut de Norvegia cu 30-28. Artizanul victoriei a fost portarul Andreas Wolff, cu 22 de intervenţii (procentaj 44%).
A hard-fought win for 🇩🇪 Germany! Andi Wolff was unplayable tonight. 😳💪
He’s the @grundfos Player of the Match 👏#ehfeuro2026 #puregreatness #handball pic.twitter.com/gzcMnuEQZB
— EHF EURO (@EHFEURO) January 24, 2026
Franţa, campioana en titre, a obţinut şi ea victoria, 46-38 cu Portugalia, desprinzându-se în ultimul sfert de oră al meciului.
Dika Mem a marcat 8 goluri pentru “Les Bleus”, Ludovic Fabregas 6, Melvyn Richardson 5 etc.
Germania ocupă primul loc, cu 6 puncte, urmată de Danemarca, 4 puncte (+6), Franţa, 4 puncte (+9), Norvegia, 2 puncte (-5), Portugalia, 2 puncte (-8), Spania, 0 puncte.
Primele două clasate se califică în semifinale. La egalitate de puncte, departajarea se face în urma rezultatului direct.
