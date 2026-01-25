Danemarca şi Germania, victorii în grupa principală de la Campionatul European! Luptă strânsă pentru semifinale - Antena Sport

Selecţionatele Danemarcei şi Germaniei au obţinut victorii importante, sâmbătă, în Grupa I principală a Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia.

Campioana olimpică şi mondială Danemarca a învins Spania la Herning, cu 36-31, rămânând în cursa pentru semifinale.

Danemarca şi Germania, victorii în grupa principale de la Campionatul European

Emil Jakobsen a marcat 8 goluri pentru danezi, Niclas Kirkelokke 6, Simon Pytlick 6, iar Mathias Gidsel a reuşit 5. Portarul Emil Nielsen a reuşit 14 intervenţii.

Spaniolii, deja eliminaţi din competiţie după două eşecuri în grupa principală, au fost conduşi de tânărul Marcos Fis (18 ani), autor a 9 goluri.

Vicecampioana olimpică Germania rămâne în fruntea grupei, după ce a trecut de Norvegia cu 30-28. Artizanul victoriei a fost portarul Andreas Wolff, cu 22 de intervenţii (procentaj 44%).