Debrecen VSC - Gloria Bistrița 33-34, în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. A doua victorie pentru românce - Antena Sport

Gloria Bistrița s-a deplasat sâmbătă în Liga Campionilor la handbal feminin la maghiarele de la Debrecen VSC. Sportivele pregătite de Carlos Viver au reușit o victorie senzațională, dar și dramatică în același timp.

Gruparea din Liga Florilor a ajuns la două victorii consecutive în acest start de grupă, având până acum un parcurs excelent. În Ligă va urma disputa cu Metz, programată pe 28 septembrie.

Gloria Bistrița, victorie dramatică la Debrecen

Gloria Bistrița își continuă parcursul perfect în Liga Campionilor la handbal feminin. Gruparea antrenată de Carlos Viver a reușit o nouă victorie în grupă, de această dată în duelul cu Debrecen VSC.

Venite după succesul cu Storhamar, scor 29-26, bistrițencele au făcut un nou meci extraordinar în competiția handbalului de elită și au luat toate punctele din deplasarea de la Debrecen.

După un start destul de slab de meci, echipa din campionatul României a reușit să echilibreze jocul, iar la pauză scorul a fost 15-15. În a doua parte, Gloria Bistrița s-a bătut de la egal la egal cu adversara ei, iar pe final a reușit desprinderea, rezultatul final fiind 34-33.