Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Debrecen VSC - Gloria Bistrița 33-34, în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. A doua victorie pentru românce - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34, în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. A doua victorie pentru românce

Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34, în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. A doua victorie pentru românce

Daniel Işvanca Publicat: 13 septembrie 2025, 18:46

Comentarii
Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34, în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. A doua victorie pentru românce

Jucătoarele de la Gloria Bistrița / Sportpictures

Gloria Bistrița s-a deplasat sâmbătă în Liga Campionilor la handbal feminin la maghiarele de la Debrecen VSC. Sportivele pregătite de Carlos Viver au reușit o victorie senzațională, dar și dramatică în același timp.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea din Liga Florilor a ajuns la două victorii consecutive în acest start de grupă, având până acum un parcurs excelent. În Ligă va urma disputa cu Metz, programată pe 28 septembrie.

Gloria Bistrița, victorie dramatică la Debrecen

Gloria Bistrița își continuă parcursul perfect în Liga Campionilor la handbal feminin. Gruparea antrenată de Carlos Viver a reușit o nouă victorie în grupă, de această dată în duelul cu Debrecen VSC.

Venite după succesul cu Storhamar, scor 29-26, bistrițencele au făcut un nou meci extraordinar în competiția handbalului de elită și au luat toate punctele din deplasarea de la Debrecen.

După un start destul de slab de meci, echipa din campionatul României a reușit să echilibreze jocul, iar la pauză scorul a fost 15-15. În a doua parte, Gloria Bistrița s-a bătut de la egal la egal cu adversara ei, iar pe final a reușit desprinderea, rezultatul final fiind 34-33.

Reclamă
Reclamă

Cum arată Grupa A din Liga Campionilor

1. Gloria Bistrița 4 puncte

2. Gyor 2 puncte

3. Metz 2 puncte

Locul din România unde există un singur poştaş. Scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţieLocul din România unde există un singur poştaş. Scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţie
Reclamă

4. DVSC Schaeffler  2 puncte

5. Esbjerg 0 puncte

6. Buducnost 0 puncte

7. Storhamar 0 puncte

8. Borussia Dortmund 0 puncte

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Observator
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe
Fanatik.ro
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe
19:39
LIVE TEXTJuventus – Inter 2-1. A marcat și Yildiz. Primul mare derby pentru Cristi Chivu în Serie A
19:32
VIDEOFC Porto – Nacional LIVE VIDEO (20:00). Campioana Sporting, LIVE în AntenaPLAY de la 22:30
19:15
Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului
19:11
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Liga 1: “A dat dovadă de asta!”
19:10
Adrian Mihalcea, fără cuvinte după UTA – FC Argeș 3-3: „Foarte greu să fiu rațional”
19:00
UPDATEIanis Hagi, rezervă la primul meci de la transferul la Alanyaspor. Dennis Man, pus și el pe bancă
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic