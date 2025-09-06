Închide meniul
Gloria Bistrița, start lansat în Liga Campionilor la handbal feminin! Emoții mari pe final - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Gloria Bistrița, start lansat în Liga Campionilor la handbal feminin! Emoții mari pe final

Gloria Bistrița, start lansat în Liga Campionilor la handbal feminin! Emoții mari pe final

Publicat: 6 septembrie 2025, 20:12

Gloria Bistrița, start lansat în Liga Campionilor la handbal feminin! Emoții mari pe final

Jucătoarele de la Gloria Bistrița / Sportpictures

Gloria Bistrița a început cu dreptul noua ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Sportivele pregătite de Carlos Viver au învins norvegiencele de la Storhamar, la capătul unui meci controlat de bistrițence.

Deși au dominat pe aproape tot parcursul jocului, finalul a fost unul cu emoții. Gruparea oaspete s-a apropiat la doar un singur gol de Gloria Bistrița, însă în cele din urmă victoria a rămas a bistrițencelor.

Gloria Bistrița – Storhamar 29-26, în Liga Campionilor la handbal feminin

Gloria Bistrița a avut parte de un debut excelent în noua ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Gruparea pregătită de Carlos Viver a reușit un meci solid în fața celor de la Storhamar.

Cu un public impresionant, bistrițencele au controlat în mare parte a jocului, având mici emoții în repriza a doua, când norvengiencele s-au apropiat la doar un singur gol.

De Arruda a făcut senzație între buturi, în timp ce ofensiv echipa a arătat iarăși foarte bine. Scorul final a fost 29-26, iar victoria este una care aduce un plus de moral pentru Gloria Bistrița.

Cum arată Grupa A din Liga Campionilor

1. Gloria Bistrița

2. Esbjerg

3. Gyor

4. Metz

5. Buducnost

6. Borussia Dortmund

7. DVSC Schaeffler F

8. Storhamar

