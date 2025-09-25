Florentin Pera și-a dat demisia din funcția de selcționer. România, fără principal cu două luni înainte de Mondial - Antena Sport

Florentin Pera nu mai este selecționerul naționalei de handbal feminin. Antrenorul de 45 de ani și-a dat astăzi demisia, anunțând oficialii FRH într-un mod inedit, prin mail.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, România rămâne fără un antrenor principal cu două luni înainte de startul Campionatului Mondial din Germania și Olanda.

Pera, OUT de la naționala României

Selecționerul care le-a pregătit pe “tricolore” din 2022 până în 2025 a luat decizia respectivă după ce a simțit că nu mai are susținere din partea federației, potrivit golazo.ro. În plus, șefii FRH au rămas complet uimiți când au văzut modul în care a ales Pera să își dea demisia, respectiv printr-un mail.

Naționala a jucat astfel cu Franța ultimele meciuri cu Pera ca antrenor, iar până la Mondial mai are câteva partide de pregătire, și anume cu Norvegia și Polonia. Turneul final va începe pe 26 noiembrie, astfel că FRH va fi nevoită să găsească o soluție pentru înlocuitorul antrenorului de 45 de ani.

Prima variantă e păstrarea secundului Bogdan Burcea pe postul de interimar pe parcursul Mondialului, iar cea de-a doua e găsirea unui principal în regim de urgență. La competiția din Germania și Olanda, România este în grupă alături de Danemarca, Croația și Japonia.