Gloria Bistrița, a doua înfrângere la rând în Liga Campionilor la handbal feminin. Ce loc ocupă echipa în clasament - Antena Sport

Gloria Bistrița nu a trecut peste eșecul surprinzător suferit în fața celor de la Buducnost și a suferit o nouă înfrângere în Liga Campionilor la handbal feminin.

Pentru gruparea pregătită de Carlos Viver, este al patrulea eșec din faza grupelor, în 10 meciuri disputate. Șansele la calificarea directă în sferturi au scăzut considerabil.

Esbjerg – Gloria Bistrița 32-28

Gloria Bistrița a bifat al doilea eșec la rând în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Gruparea antrenată de Carlos Viver a fost învinsă și de Esbjerg, scor 32-28.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Mork 8 goluri, Moller 7, Sprengers 6, pentru gazde, respectiv Ostase 7, So Delgado 5, Gutierrez 4, pentru Gloria Bistriţa. În urma rezultatului, Gloria Bistriţa coboară pe locul 4, cu 12 puncte.

Liderul Gyor ETO (18) a pierdut surprinzător în această etapă, pe teren propriu, 30-31 cu DVSC Debrecen, iar în celelalte partide s-au înregistrat rezultatele: Metz Handball – Storhamar 29-27 şi Buducnost – Borussia Dortmund 22-25, anunță news.ro.