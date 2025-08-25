Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Patricia Vizitiu: "Handbalul va fi mai trist fără Cristina Neagu". Semnalul de alarmă tras de fosta jucătoare! - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Patricia Vizitiu: “Handbalul va fi mai trist fără Cristina Neagu”. Semnalul de alarmă tras de fosta jucătoare!
EXCLUSIV

Patricia Vizitiu: “Handbalul va fi mai trist fără Cristina Neagu”. Semnalul de alarmă tras de fosta jucătoare!

Publicat: 25 august 2025, 19:42

Comentarii
Patricia Vizitiu: Handbalul va fi mai trist fără Cristina Neagu. Semnalul de alarmă tras de fosta jucătoare!

Patricia Vizitiu, la naţională, în perioada în care era în activitate / Instagram Patricia Vizitiu

Patricia Vizitiu a transmis, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport, că va fi trist şi neobişnuit acest nou sezon din campionatul României, în care nu va mai evolua Cristina Neagu. Fosta colegă a Cristinei Neagu şi-a manifestat speranţa ca, în viitor, cea care a fost de 4 ori cea mai bună handbalistă a lumii, să se implice din nou în acest sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patricia Vizitiu a tras un semnal de alarmă în privinţa echipei naţionale. Vizitiu a spus că strategia de a aduce numeroase jucătoare străine în campionatul nostru le ia şansa unor jucătoare române care s-ar putea impune în campionat şi ar putea da randament şi pentru echipa naţională.

Patricia Vizitiu, semnal de alarmă în privinţa echipei naţionale: “Să ne mai uităm puţin şi la naţională! E păcat”

Vizitiu a precizat că, până acum, această strategie nu a dat roade, nicio echipă românească nereuşind performanţe majore în cupele europene.

“(n.r: Ce mai face Patricia Vizitiu? Cu ce te ocupi?) Patricia Vizitiu este foarte bine. Îl mai ajut pe prietenul meu, care face case la Corbeanca. Stau pe şantier, mai dau şi eu o mână de ajutor.

(n.r: Mai păstrezi vreo legătură cu handbalul sau te-ai rupt total de fenomen?) Să fiu sinceră, acum am început să mă reactivez, să mă uit ce se întâmplă prin campionatul nostru. Nu mai e Liga Naţională, e deja un campionat internaţional. Ei ştiu ce jucătoare vor, pentru ce se pregătesc. Să ne mai uităm puţin şi la naţionala României pentru că este păcat! Sunt generaţii bune, le cunosc, cu multe am jucat, au potenţial. Statul pe bancă nu le ajută.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Sunt mai multe jucătoare străine decât atunci când jucai tu?) Da, bineînţeles. La Oltchim am avut 3 sau 4 jucătoare străine. În ultimul an a luat amploare numărul mare de străine. Din păcate, rezultatul ştim că nu a fost unul favorabil. Întorcându-ne la ce se întâmplă acum, e un pic dureros. Mie nu-mi face plăcere să văd atâtea jucătoare străine. Nu sunt eu în măsură să comentez.

Măcar să facă treabă în competiţiile din Europa că, până la urmă, de asta le-au adus. Că doar nu o să creştem noi jucătoarele pentru naţionalele lor. Mi-aş dori să văd cel puţin două echipe, la ce buget au, să fie în Final Four. Deşi e foarte mult până atunci. Pentru că an de an se schimbă jucătoarele. Pleacă 7, vin alte 7. Trebuie să ţii un schelet. Şi antrenorii schimbaţi pe bandă rulantă…

“Nu se ştie campioana României înainte să înceapă competiţia”

(n.r. Cum vezi lupta pentru titlu?) Surprize au fost an de an. Nu se ştie campioana României înainte să înceapă competiţia. Nu a fost diferenţa aia între campioana României şi restul.

Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mareUltimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
Reclamă

(n.r: E CSM favorită?) Da, nu ştiu ce să spun… Surprize pot fi. Sunt jucătoare nou-venite. Sunt echipe incomode, gen Baia Mare, Braşovul, care m-a surprins plăcut. Sper şi Rapidul să fie.

E posibil să încurce Rapidul CSM-ul. Sunt jucătoare de la naţionala Franţei, nucleul este creat.

Mi-aş dori ca echipa campioană să câştige fără probleme, nu să se lupte până în ultima etapă.

(n.r: Cum vezi CSM-ul în Liga Campionilor? Grupa pare accesibilă) Mereu au avut o grupă accesibilă. Sper să prindă vârful de formă înainte de sferturi, ca după aia să prindă vârful maxim în Final Four. Sunt foste colege acolo, m-aş bucura să facă o performanţă.

Orice echipă care joacă în Champions League mi-aş dori să fie în Final Four, pentru că e România.

“A fost o plăcere să joc cu Cristina Neagu”

(n.r.: Cum vezi revenirea lui Adrian Vasile la CSM?) N-aş putea să-mi dau cu părerea, pentru că nu l-am prins pe Adi ca antrenor. Sper să fie de bun augur pauza pe care a făcut-o. Cunoaşte clubul, cunoaşte jucătoarele.

(n.r: Cum crezi că va arăta handbalul românesc fără Cristina Neagu?) Nu va arăta atât de bine. Până la urmă, este Cristina Neagu. Ce-i al ei e al ei. A fost o plăcere să joc cu ea, să fiu colegă cu ea. Felul în care se antrena, era tot timpul nu 100%, mie la mie. Va fi mult mai trist, exact cum a fost şi când s-au retras Valentina Elisei, Paula Ungureanu, Carmen Amariei şi lista poate continua.

Va fi trist să nu o vezi. Cea mai bună jucătoare din lume de 4 ori. Na, handbalul merge mai departe şi fără Cristina.

La cum o cunosc, probabil că e în şoc că nu îşi mai face bandajele, nu se mai antrenează. Vine un moment în care trebuie să te retragi, a făcut cinste ţării. Sper să o văd în viitor în handbal, pentru că contează pentru tinerele jucătoare să o vadă”, a declarat Patricia Vizitiu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Observator
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
20:26
VideoJurnal Antena Sport | La porțile Europei
20:10
Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid!
20:05
Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au „pus ochii” catalanii
19:21
Victor Pițurcă, mesaj pentru Cristi Chivu în ziua debutului în Serie A: “E o onoare!”
19:15
LIVE SCOREHermannstadt – Farul 1-0! Albu a deschis scorul!
19:02
Arsenal a pus ochii pe un fundaș de 60 de milioane de euro! Echipa lui Arteta încearcă să dea lovitura
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 5 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”