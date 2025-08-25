Patricia Vizitiu: "Handbalul va fi mai trist fără Cristina Neagu". Semnalul de alarmă tras de fosta jucătoare! - Antena Sport

Patricia Vizitiu a transmis, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport, că va fi trist şi neobişnuit acest nou sezon din campionatul României, în care nu va mai evolua Cristina Neagu. Fosta colegă a Cristinei Neagu şi-a manifestat speranţa ca, în viitor, cea care a fost de 4 ori cea mai bună handbalistă a lumii, să se implice din nou în acest sport.

Patricia Vizitiu a tras un semnal de alarmă în privinţa echipei naţionale. Vizitiu a spus că strategia de a aduce numeroase jucătoare străine în campionatul nostru le ia şansa unor jucătoare române care s-ar putea impune în campionat şi ar putea da randament şi pentru echipa naţională.

Patricia Vizitiu, semnal de alarmă în privinţa echipei naţionale: “Să ne mai uităm puţin şi la naţională! E păcat”

Vizitiu a precizat că, până acum, această strategie nu a dat roade, nicio echipă românească nereuşind performanţe majore în cupele europene.

“(n.r: Ce mai face Patricia Vizitiu? Cu ce te ocupi?) Patricia Vizitiu este foarte bine. Îl mai ajut pe prietenul meu, care face case la Corbeanca. Stau pe şantier, mai dau şi eu o mână de ajutor.

(n.r: Mai păstrezi vreo legătură cu handbalul sau te-ai rupt total de fenomen?) Să fiu sinceră, acum am început să mă reactivez, să mă uit ce se întâmplă prin campionatul nostru. Nu mai e Liga Naţională, e deja un campionat internaţional. Ei ştiu ce jucătoare vor, pentru ce se pregătesc. Să ne mai uităm puţin şi la naţionala României pentru că este păcat! Sunt generaţii bune, le cunosc, cu multe am jucat, au potenţial. Statul pe bancă nu le ajută.