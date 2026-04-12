Polonia – România 34 – 38. Tricolorele s-au calificat la Turneul Final Four al EHF Euro Cup

Daniel Işvanca Publicat: 12 aprilie 2026, 21:22

Naţionala României a învins duminică, în deplasare, reprezentativa Poloniei, scor 38-34 (21-15), în ultimul meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Tricolorele s-au calificat în semifinale, unde au ajuns anterior Norvegia, Danemarca şi Ungaria.

România a încheiat grupa pe locul 2

În cealaltă partidă din ultima etapă, Norvegia a câştigat fără probleme cu Slovacia, scor 38-19, însă emoţiile au fost maxime pentru echipa nordică, partida de duminică fiind ultima oficială pentru legendarul portar Katrine Lunde (46 de ani). Ea şi-a anunţat retragerea după CM2025, iar meciul cu Slovacia a fost al 389-lea jucat de Lunde pentru Norvegia. Cariera sa este fulminantă, având în palmares trei titluri olimpice, trei titluri mondiale, şapte europene şi tot atâtea medalii de aur în Liga Campionilor.

România a încheiat grupa 1 pe locul 2, cu 8 puncte, obţinând calificarea la Turneul F4 din luna septembrie. Rezultatele obţinute în grupa 1 de tricolore sunt: 27-29 şi 25-45 cu Norvegia, 34-29 şi 38-34 cu Polonia, 32-26 şi 32-19 cu Slovacia.

Din grupa 2 s-au calificat în semifinale Danemarca şi Ungaria. Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup, anunță news.ro.

