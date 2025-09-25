Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: "Nu e nimic bătut în cuie" - Antena Sport

Florentin Pera şi-ar fi dat demisia în cursul zilei de joi din funcţia de selecţioner al echipei naţionale de handbal feminin a României. Vestea a venit ca un şoc pentru handbalul românesc, în condiţiile în care mai sunt două luni până la Campionatul Mondial.

Decizia lui Florentin Pera l-a luat prin surprindere şi pe Constantin Din, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, care susţine că nu este nimic bătut în cuie legat de plecarea lui Pera de pe banca naţionalei.

Potrivit golazo.ro, Florentin Pera ar fi ales să îşi prezinte demisia printr-un email. Problemele personale ar fi fost invocate de antrenorul de 45 de ani.

Prima reacţie a preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal ridică semne de întrebare despre demisia lui Florentin Pera. Se pare că oficialii FRH vor încerca să îl convingă pe selecţioner să continue pe banca echipei naţionale:

“Chiar acum sunt prins într-o discuție importantă! Nu este nimic bătut în cuie cu Florentin Pera”, a declarat Constantin Din, preşedintele FRH, potrivit prosport.ro.