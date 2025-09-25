Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: "Nu e nimic bătut în cuie" - Antena Sport

Florentin Pera şi-ar fi dat demisia în cursul zilei de joi din funcţia de selecţioner al echipei naţionale de handbal feminin a României. Vestea a venit ca un şoc pentru handbalul românesc, în condiţiile în care mai sunt două luni până la Campionatul Mondial.
Decizia lui Florentin Pera l-a luat prin surprindere şi pe Constantin Din, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, care susţine că nu este nimic bătut în cuie legat de plecarea lui Pera de pe banca naţionalei.
Constatin Din, după vestea demisiei lui Florentin Pera de la naţionala României: “Nu e nimic bătut în cuie”
Potrivit golazo.ro, Florentin Pera ar fi ales să îşi prezinte demisia printr-un email. Problemele personale ar fi fost invocate de antrenorul de 45 de ani.
Prima reacţie a preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal ridică semne de întrebare despre demisia lui Florentin Pera. Se pare că oficialii FRH vor încerca să îl convingă pe selecţioner să continue pe banca echipei naţionale:
“Chiar acum sunt prins într-o discuție importantă! Nu este nimic bătut în cuie cu Florentin Pera”, a declarat Constantin Din, preşedintele FRH, potrivit prosport.ro.
România va întâlni la Campionatul Mondial Japonia, Croaţia şi Danemarca. Turneul final va fi găzduit de Germania şi Olanda şi va avea loc în perioada 27 noiembrie – 14 decembrie, urmând să participe 32 de echipe.
Florentin Pera se află pe banca echipei naţionale de handbal feminin a României din anul 2022, atunci când l-a înlocuit pe Adi Vasile, actualul antrenor de la CSM Bucureşti. Florentin Pera este, de asemenea, antrenorul echipei SCM Râmnicu Vâlcea.
