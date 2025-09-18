România - Franța 27-32. Eșec pentru tricolore în meciul de pregătire disputat la Oradea - Antena Sport

Echipa națională de handbal feminin a României a disputat joi un meci de pregătire contra selecționatei Franței, în Oradea Arena. Selecționata pregătită de Florentin Pera a suferit un eșec la diferență de cinci goluri, scor 27-32.

Cristian Gațu, fostul președinte al Federației Române de Handbal, a primit un tricou al naţionalei semnat de toate jucătoarele şi oferit de căpitanul Lorena Ostase.

Naționala de handbal feminin a României se pregătește intens pentru Campionatul European de anul viitor și va disputa mai multe meciuri de pregătire. Primul a avut joi contra Franței și s-a încheiat cu un eșec pentru tricolore.

Cristian Gațu, una dintre marile legende ale handbalului românesc, a primit un tricou al naţionalei semnat de toate jucătoarele şi oferit de căpitanul Lorena Ostase. La rândul său, fostul preşedinte al FRH a oferit plachete de onoare lui Rémy Lévy, vicepreşedinte al Federaţiei Franceze de Handbal, şi lui Sébastien Gardillou, antrenorul reprezentativei franceze, anunță news.ro.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Grozav 6 goluri, Boiciuc 4, Popa 3, Gogîrlă 3, pentru România, respectiv Bouktit 5, Zaadi 4, Nocandy 3, Toublanc 3, O. Kanor 3, Ondono 3, Granier 3, pentru Franţa. România mai are planificat un meci de pregătire cu tripla campioană mondială, iar acesta va avea loc sâmbătă, 20 septembrie.