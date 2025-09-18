România - Franța 27-32. Eșec pentru tricolore în meciul de pregătire disputat la Oradea - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 18 septembrie 2025, 19:52

România – Franța 27-32. Eșec pentru tricolore în meciul de pregătire disputat la Oradea

Naționala de handbal feminin a României / SPORT PICTURES

Echipa națională de handbal feminin a României a disputat joi un meci de pregătire contra selecționatei Franței, în Oradea Arena. Selecționata pregătită de Florentin Pera a suferit un eșec la diferență de cinci goluri, scor 27-32.

Cristian Gațu, fostul președinte al Federației Române de Handbal, a primit un tricou al naţionalei semnat de toate jucătoarele şi oferit de căpitanul Lorena Ostase.

România, eșec în Oradea Arena contra Franței

Naționala de handbal feminin a României se pregătește intens pentru Campionatul European de anul viitor și va disputa mai multe meciuri de pregătire. Primul a avut joi contra Franței și s-a încheiat cu un eșec pentru tricolore.

Cristian Gațu, una dintre marile legende ale handbalului românesc, a primit un tricou al naţionalei semnat de toate jucătoarele şi oferit de căpitanul Lorena Ostase. La rândul său, fostul preşedinte al FRH a oferit plachete de onoare lui Rémy Lévy, vicepreşedinte al Federaţiei Franceze de Handbal, şi lui Sébastien Gardillou, antrenorul reprezentativei franceze, anunță news.ro.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Grozav 6 goluri, Boiciuc 4, Popa 3, Gogîrlă 3, pentru România, respectiv Bouktit 5, Zaadi 4, Nocandy 3, Toublanc 3, O. Kanor 3, Ondono 3, Granier 3, pentru Franţa. România mai are planificat un meci de pregătire cu tripla campioană mondială, iar acesta va avea loc sâmbătă, 20 septembrie.

Cele două confruntări fac parte din programul de pregătire al echipelor pentru participarea la Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Ce urmează pentru naționala de handbal a României

Următorul stagiu al naţionalei va avea loc la Craiova, începând din 10 octombrie, pentru primele meciuri din EHF Euro Cup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Gest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionatGest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionat
Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

 

