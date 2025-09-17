Dinamo, două înfrângeri consecutive la debutul în EHF Champions League. "Dulăii", învinși în Norvegia - Antena Sport

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Kolstad Handball, scor 31-28 (17-10), în meci contând pentru etapa a doua din grupa A a Ligii Campionilor.
“Dulăii” au redus mult din diferență în partea a doua, însă nu au reușit să mai revină în joc.
Dinamo, a doua înfrângere la rând în EHF Champions League
Principalii marcatori ai partidei au fost Gudjonsson 6 goluri, Jepsson 5, Oskarsson 4, Lyse 4, pentru Kolstad, respectiv Negru 5, Vujovic 4, Nistor 4, pentru Dinamo. S-au remarcat şi portarii ambelor echipe, Palicka, respectiv Iancu de la Dinamo, ambii cu câte 13 intervenţii reuşite.
În celelalte partide din etapa a II-a se duelează, joi: Fuchse Berlin – Aalborg Handbold, Veszprem HC – HBC Nantes şi Sporting Lisabona – Industria Kielce.
În etapa inaugurală a grupei A, Dinamo a pierdut pe teren propriu cu portughezii de la Sporting Lisabona, scor 30-33, iar în runda a treia va evolua pe teren propriu, cu Veszprem HC, pe 24 septembrie.
În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg, potrivit news.ro.
