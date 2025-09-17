Dinamo, două înfrângeri consecutive la debutul în EHF Champions League. "Dulăii", învinși în Norvegia - Antena Sport

Dinamo, în timpul unui meci din EHF Champions league / Profimedia

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Kolstad Handball, scor 31-28 (17-10), în meci contând pentru etapa a doua din grupa A a Ligii Campionilor.

“Dulăii” au redus mult din diferență în partea a doua, însă nu au reușit să mai revină în joc.

Dinamo, a doua înfrângere la rând în EHF Champions League

Principalii marcatori ai partidei au fost Gudjonsson 6 goluri, Jepsson 5, Oskarsson 4, Lyse 4, pentru Kolstad, respectiv Negru 5, Vujovic 4, Nistor 4, pentru Dinamo. S-au remarcat şi portarii ambelor echipe, Palicka, respectiv Iancu de la Dinamo, ambii cu câte 13 intervenţii reuşite.

În celelalte partide din etapa a II-a se duelează, joi: Fuchse Berlin – Aalborg Handbold, Veszprem HC – HBC Nantes şi Sporting Lisabona – Industria Kielce.

În etapa inaugurală a grupei A, Dinamo a pierdut pe teren propriu cu portughezii de la Sporting Lisabona, scor 30-33, iar în runda a treia va evolua pe teren propriu, cu Veszprem HC, pe 24 septembrie.