Dinamo, două înfrângeri consecutive la debutul în EHF Champions League. "Dulăii", învinși în Norvegia - Antena Sport

Dinamo, două înfrângeri consecutive la debutul în EHF Champions League. "Dulăii", învinși în Norvegia

Handbal

Dinamo, două înfrângeri consecutive la debutul în EHF Champions League. “Dulăii”, învinși în Norvegia

Andrei Nicolae Publicat: 17 septembrie 2025, 21:27

Dinamo, două înfrângeri consecutive la debutul în EHF Champions League. Dulăii, învinși în Norvegia

Dinamo, în timpul unui meci din EHF Champions league / Profimedia

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Kolstad Handball, scor 31-28 (17-10), în meci contând pentru etapa a doua din grupa A a Ligii Campionilor.

“Dulăii” au redus mult din diferență în partea a doua, însă nu au reușit să mai revină în joc.

Dinamo, a doua înfrângere la rând în EHF Champions League

Principalii marcatori ai partidei au fost Gudjonsson 6 goluri, Jepsson 5, Oskarsson 4, Lyse 4, pentru Kolstad, respectiv Negru 5, Vujovic 4, Nistor 4, pentru Dinamo. S-au remarcat şi portarii ambelor echipe, Palicka, respectiv Iancu de la Dinamo, ambii cu câte 13 intervenţii reuşite.

În celelalte partide din etapa a II-a se duelează, joi: Fuchse Berlin – Aalborg Handbold, Veszprem HC – HBC Nantes şi Sporting Lisabona – Industria Kielce.

În etapa inaugurală a grupei A, Dinamo a pierdut pe teren propriu cu portughezii de la Sporting Lisabona, scor 30-33, iar în runda a treia va evolua pe teren propriu, cu Veszprem HC, pe 24 septembrie.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg, potrivit news.ro.

Comentarii


Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
