Manşele finale ale Trofeului Poiana Brașov sunt ACUM în AntenaPLAY - Antena Sport

Manşele finale ale Trofeului Poiana Brașov sunt ACUM în AntenaPLAY
Publicat: 5 octombrie 2025, 12:52

Trofeul Poiana Braşov

Etapa finală a Campionatului Național de Viteză în Coastă, Trofeul Poiana Brașov, a debutat sâmbătă, pe ploaie și asfalt umed, astfel că monoposturile nu au avut nicio șansă la primele poziții, fotoliul de lider la „open” după antrenamentele oficiale fiind ocupat, în premieră, de timișoreanul Radu Benea.

Duminică, de la ora 13:20, când încep manșele de concurs, se anunță 14 grade, astfel că fanii vor fi în număr mare pe traseul de concurs, mai ales că accesul este gratuit. Totul va fi live în AntenaPLAY.

Abonaţii AntenaPLAY pot urmări aici manşele finale ale Trofeului Poiana Braşov

Update 13:30: A început prima manşă de concurs.

Ştirea iniţială.

După ce, în manșele de recunoaștere, cel mai rapid pilot a fost Costel Cășuneanu (Skoda Fabia RXX), cu un timp de 02:33,969, totul s-a schimbat în manșele de antrenamente oficiale, când Radu Benea (Ferrari 488 Challenge Evo) a reușit un spectaculos 02:19,476, la capătul celor 5 kilometri.

Nimeni nu a mai putut coborî ștacheta nici în a doua manșă, când a început să plouă din nou, astfel că Benea a încheiat pe prima poziție în clasamentul „open”. Acesta este urmat de Horațiu Ionescu-Cristea și Costel Cășuneanu, în timp ce în Top 10 se mai clasează Dominic Marcu, Octavian Ciovică, Emil Ghinea, Julien Răduță, Lucian Răduț, Călin Făgădar și Andrei Gîrtofan.

„E un traseu care mi-a plăcut dintotdeauna. Cumva am beneficiat și de circumstanțe pentru a fi pe primul loc la open, dar scopul nostru principal rămâne victoria la turisme, care ne poate aduce titlul mult visat”, a spus Benea.

De altfel, duminică după-amiază toți ochii vor fi ațintiți spre lupta pentru titlul de campion la Categoria I, între Radu Benea și Costel Cășuneanu.

Timpii din cele două manșe de concurs se cumulează, astfel urmând să se decidă câștigătorul absolut al Trofeului Poiana Brașov, competiție organizată de Anna Leu, soția legendarului campion Mihai Leu.

