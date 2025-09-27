O nouă medalie pentru România la Mondialele de canotaj. Argint pentru barca feminină de 8+1 rame - Antena Sport

Închide meniul
O nouă medalie pentru România la Mondialele de canotaj. Argint pentru barca feminină de 8+1 rame

Home | Alte sporturi | O nouă medalie pentru România la Mondialele de canotaj. Argint pentru barca feminină de 8+1 rame

O nouă medalie pentru România la Mondialele de canotaj. Argint pentru barca feminină de 8+1 rame

Andrei Nicolae Publicat: 27 septembrie 2025, 10:15

O nouă medalie pentru România la Mondialele de canotaj. Argint pentru barca feminină de 8+1 rame

Barca de 8+1 feminin a României, în timpul unei curse / Facebook Federatia Romana de Canotaj

România a obținut o nouă medalie la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai. Barca feminină de 8+1 rame, formată din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu a obținut argintul.

După acest rezultat, țara noastră a ajuns la cinci distincții la competiția din China.

Al patrulea argint pentru România la Shanghai

Echipajul de 8+1 feminin a făcut o cursă bună în “proba regină” a acestui sport, însă a fost învinsă în lupta pentru aur de barca din Olanda. “Tricolorele” au oprit cronometrul la 06:10.83, la două secunde distanță de câștigătoare.

În serii, Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu au avut cel mai bun rezultat, însă în finală au fost devansate de batave. Româncele nu au reușit să repete performanța de la ultimele două ediții de Campionate Mondiale și de la Jocurile Olimpice, unde au câștigat aurul.

Odată cu această performanță, România a ajuns la cinci medalii la Shanghai și la a patra distincție de argint. Zilele trecute, Magdalena Rusu și Simona Radiș au urcat pe prima treaptă a podiumului în proba de dublu rame, Florin Arteni și Florin Lehaci s-au clasat pe 2 în același tip de cursă, iar bărcile feminine și masculine de 4 rame au obținut și ele argintul.

