Prima reacție a Elisabetei Lipă, după campania fabuloasă a României de la Mondiale: "N-am mai trăit niciodată" - Antena Sport

România a avut o prestație fabuloasă la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai, unde a obținut șase medalii în total, respectiv două de aur și patru de argint. Președinta FRC, Elisabeta Lipă, a acordat un interviu chiar după ultima cursă a unui echipaj “tricolor”, în proba de 8+1 rame mixt, în care s-a cucerit un nou titlu.

Legendara sportivă din România s-a arătat încântată de campania României din China și a oferit un mesaj cu privire la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028.

Elisabeta Lipă, în extaz după performanța de la Mondiale

Președinta Federației de Canotaj a recunoscut că ce a trăit la Shanghai a reprezentat un sentiment unic pentru ea. În plus, Lipă s-a arătat încântată de performanța sportivilor mai tineri care s-au făcut remarcați, indiferent dacă au câștigat medalii sau nu.

“Un Campionat Mondial extrem, extrem de greu, aș putea să spun foarte greu. N-am mai trăit un asemenea Campionat Mondial niciodată, cu atâtă căldură, atâtă umiditate, cu copiii care când erau bine, când erau rău, cu o echipă care a stat în jurul lor și a făcut tot ce este posibil omenește ca ei să poată concura în condiții optime.

Este un rezultat fantastic pentru canotajul românesc. Suntem în primul an din acest ciclu olimpic, mă bucur că am câștigat copii tineri care nu au participat niciodată la un Campionat Mondial de seniori, au venit medaliați, au venit finaliști, că așa se scrie istoria.