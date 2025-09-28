România, AUR la Mondialele de canotaj de la Shanghai. "Tricolorii" încheie fabulos competiția - Antena Sport

România a obținut o nouă medalie de aur la Campionatele Mondiale de la Shanghai. Echipajul de 8+1 rame mixt al “tricolorilor” s-a clasat pe primul loc în finala probei aferente, după ce a avut cel mai bun timp și din serii.
Țara noastră a încheiat astfel cu șase medalii competiția de la Shanghai.
România, a doua medalie de aur la Mondialele de canotaj
În ultima zi de competiție din China, România a avut două echipaje în lupta pentru medalii. Cel de 8+1 rame mixt, alcătuit din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu, s-a clasat pe prima poziție și a cucerit a doua medalie pentru țara noastră la Shanghai.
Canotorii “tricolori” au văslit foarte bine de la bun început și au încheiat cu un timp de 5 minute, 34 de secunde și 46 de sutimi, la cinci secunde distanță de ocupanta locului secund, Italia. Podiumul a fost completat de echipajul din Noua Zeelandă.
În urma acestei performanțe remarcabile petrecute chiar în ultima probă a Campionatelor Mondiale, România a încheiat cu șase medalii evenimentul, respectiv două de aur și patru de argint. În cealaltă finală de astăzi în care au fost angrenați români, Mădălina și Andrei Cornea s-au clasat pe ultimul loc în proba de dublu vâsle mixt.
Bilanțul de medalii al României la Shanghai
Aur
- dublu rame (f) – Magdalena Rusu, Simona Radiș
- 8+1 rame (mixt) – Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu
Argint
- dublu rame (m) – Florin Arteni și Florin Lehaci
- 4 rame (f) – Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș
- 4 rame (m) – Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă
- 8 plus 1 rame (f) – Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu
