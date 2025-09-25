Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacția naționalei de futsal, după scandalul violent de la România - Ungaria: "Aproape toți exemplari" - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Reacția naționalei de futsal, după scandalul violent de la România – Ungaria: “Aproape toți exemplari”

Reacția naționalei de futsal, după scandalul violent de la România – Ungaria: “Aproape toți exemplari”

Andrei Nicolae Publicat: 25 septembrie 2025, 12:43

Comentarii
Reacția naționalei de futsal, după scandalul violent de la România – Ungaria: Aproape toți exemplari

Imagine de la meciul dintre România și Ungaria / Facebook Futsal Romania

Naționala de futsal a României a venit cu un mesaj pentru suporteri după incidentele violente de la barajul cu Ungaria pentru Campionatul European din 2026. La Craiova, fanii olteni au dat startul la un scandal uriaș care a fost calmat ulterior de forțele de ordine, dar care a lăsat un gust amar în mintea privitorilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei ce se ocupă de paginile de rețele sociale ale naționalei noastre au ținut să mulțumească celor prezenți, însă nu i-au uitat nici pe cei problematici.

Naționala de futsal, mesaj de luptă după eșecul cu Ungaria

România a ratat calificarea la Europeanul de futsal din 2026, însă meciul a fost marcat de incidentele violente din startul partidei, când o parte din galeriile din Craiova au provocat un scandal. Totul ar fi pornit de la defectul unei tabele, care arăta “Ungaria – Ungaria” în loc de “România – Ungaria”.

În seara partidei, naționala de futsal a venit cu un mesaj de luptă și a vorbit și despre cei prezenți la meciul din Oltenia:

Aproape 4.000 de români, aproape toți exemplari în comportament, mai puțin cei ce au plecat în minutul 5, i-au susținut pe tricolori la Craiova! Echipa națională de futsal le mulțumește acestora pentru sprijinul lor și regretă că nu au reușit împreună calificarea la Euro 2026! Hai, România! Mereu“.

Reclamă
Reclamă

România – Ungaria s-a terminat 2-2. Tricolorii au condus în două rânduri, cu 1-0 şi 2-1, dar au fost egalaţi de fiecare dată. În turul de la Debrecen Ungaria s-a impus cu 3-2.

La Craiova, Buki a reuşit să marcheze cu 90 de secunde înaintea finalului timpului regulamentar. El a dus scorul la 2-2, altfel partida ar fi avut prelungiri. Astfel, maghiarii s-au calificat la Campionatul European de futsal din 2026, cu scorul general de 5-4.

CSAT decide lanțul de comandă pentru doborârea avioanelor sau dronelor care intră în spațiul RomânieiCSAT decide lanțul de comandă pentru doborârea avioanelor sau dronelor care intră în spațiul României
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
Observator
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa
Fanatik.ro
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa
14:14
Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic
14:09
Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!”
13:49
Pilotul care a “păcălit” moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: “Nu-mi vine să cred”
13:15
Florin Tănase și Mihai Stoica, sancționați de Comisia de Disciplină. Ce pedepse au primit cei doi
13:12
Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: “Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura”
12:45
EXCLUSIVDaria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori: “O surpriză foarte mare”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu