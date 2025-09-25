Reacția naționalei de futsal, după scandalul violent de la România - Ungaria: "Aproape toți exemplari" - Antena Sport

Naționala de futsal a României a venit cu un mesaj pentru suporteri după incidentele violente de la barajul cu Ungaria pentru Campionatul European din 2026. La Craiova, fanii olteni au dat startul la un scandal uriaș care a fost calmat ulterior de forțele de ordine, dar care a lăsat un gust amar în mintea privitorilor.
Cei ce se ocupă de paginile de rețele sociale ale naționalei noastre au ținut să mulțumească celor prezenți, însă nu i-au uitat nici pe cei problematici.
Naționala de futsal, mesaj de luptă după eșecul cu Ungaria
România a ratat calificarea la Europeanul de futsal din 2026, însă meciul a fost marcat de incidentele violente din startul partidei, când o parte din galeriile din Craiova au provocat un scandal. Totul ar fi pornit de la defectul unei tabele, care arăta “Ungaria – Ungaria” în loc de “România – Ungaria”.
În seara partidei, naționala de futsal a venit cu un mesaj de luptă și a vorbit și despre cei prezenți la meciul din Oltenia:
“Aproape 4.000 de români, aproape toți exemplari în comportament, mai puțin cei ce au plecat în minutul 5, i-au susținut pe tricolori la Craiova! Echipa națională de futsal le mulțumește acestora pentru sprijinul lor și regretă că nu au reușit împreună calificarea la Euro 2026! Hai, România! Mereu“.
România – Ungaria s-a terminat 2-2. Tricolorii au condus în două rânduri, cu 1-0 şi 2-1, dar au fost egalaţi de fiecare dată. În turul de la Debrecen Ungaria s-a impus cu 3-2.
La Craiova, Buki a reuşit să marcheze cu 90 de secunde înaintea finalului timpului regulamentar. El a dus scorul la 2-2, altfel partida ar fi avut prelungiri. Astfel, maghiarii s-au calificat la Campionatul European de futsal din 2026, cu scorul general de 5-4.
- Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: “Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura”
- Simona Radiș și Magdalena Rusu, aur la Mondialele de Canotaj de la Shanghai! Argint la dublu rame masculin
- Amalia Lică este ajutată de telefon să retrăiască cele mai frumoase amintiri de la competiții
- “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria
- Ungaria s-a calificat la Campionatul European de futsal, după un meci cu România marcat de incidente violente