Simona Radiș și Magdalena Rusu, aur la Mondialele de Canotaj de la Shanghai! Argint la dublu rame masculin - Antena Sport

Simona Radiș și Magdalena Rusu au cucerit medalia de aur în proba de dublu rame de la Campionatele Mondiale de la Shanghai. Distincția cucerită de fete este prima pentru țara noastră în competiția din China. Echipajul “tricolor” a defilat în marea finală și și-a surclasat adversarele, fiind urmate de Franța și SUA pe podium.
Câteva minute mai târziu, Florin Arteni și Florin Lehaci s-au clasat pe a doua treaptă a podiumului în proba de dublu rame. În ultima finală a zilei, echipajul de 4 vâsle feminin a ratat la câteva secunde podiumul.
Radiș și Rusu, aur la Mondialele de Canotaj. Lehaci și Arteni, argint
Update: Se încheie și a treia finală în care a fost angrenat un echipaj românesc, în proba de 4 vâsle feminin. Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Mădălina Cornea au terminat pe locul 4, în spatele rivalelor din Olanda, Marea Britanie și Germania.
Update: Florin Arteni și Florin Lehaci au cucerit argintul în proba de dublu rame masculin și au adus a doua medalie pentru România. Echipajul românesc s-a luptat o bună parte din cursă cu Noua Zeelandă pentru primul loc, însă sportivii din Oceania au încheiat în cele din urmă pe 1.
Știrea inițială
Plecate de pe culoarul cu numărul 6, Radiș și Rusu au făcut o cursă foarte bună și au încheiat cursa pe prima poziție, cu timpul de 07:08.52. Cele două și-au confirmat forma excelentă, după ce la Europenele de la Plovdiv din mai au cucerit tot aurul, setând și un record continental.
Medalia cucerită de Radiș și Rusu este prima pentru România la Shanghai, iar țara noastră mai are șanse la încă două în această dimineață, când sunt angrenate echipajul masculin de dublu rame (Florin Arteni și Florin Lehaci), plus cel de 4 vâsle feminin (Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu, Mădălina Cornea).
Radiș și Rusu au demonstrat că sunt favorite la aur încă din serii, când au avut cel mai bun timp (06:51.75), după care a repetat performanța în semifinale, unde au oprit cronometrul la 06:58.53.
- Amalia Lică este ajutată de telefon să retrăiască cele mai frumoase amintiri de la competiții
- “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria
- Ungaria s-a calificat la Campionatul European de futsal, după un meci cu România marcat de incidente violente
- Dinamo, învinsă dramatic de Veszprem în Liga Campionilor. „Dulăii” au condus până în minutul 45
- Anunţul Jandarmeriei după incidentele grave de la meciul România – Ungaria!