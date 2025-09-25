Simona Radiș și Magdalena Rusu, aur la Mondialele de Canotaj de la Shanghai! Argint la dublu rame masculin - Antena Sport

Simona Radiș și Magdalena Rusu au cucerit medalia de aur în proba de dublu rame de la Campionatele Mondiale de la Shanghai. Distincția cucerită de fete este prima pentru țara noastră în competiția din China. Echipajul “tricolor” a defilat în marea finală și și-a surclasat adversarele, fiind urmate de Franța și SUA pe podium.

Câteva minute mai târziu, Florin Arteni și Florin Lehaci s-au clasat pe a doua treaptă a podiumului în proba de dublu rame. În ultima finală a zilei, echipajul de 4 vâsle feminin a ratat la câteva secunde podiumul.

Radiș și Rusu, aur la Mondialele de Canotaj. Lehaci și Arteni, argint

Update: Se încheie și a treia finală în care a fost angrenat un echipaj românesc, în proba de 4 vâsle feminin. Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Mădălina Cornea au terminat pe locul 4, în spatele rivalelor din Olanda, Marea Britanie și Germania.

Update: Florin Arteni și Florin Lehaci au cucerit argintul în proba de dublu rame masculin și au adus a doua medalie pentru România. Echipajul românesc s-a luptat o bună parte din cursă cu Noua Zeelandă pentru primul loc, însă sportivii din Oceania au încheiat în cele din urmă pe 1.

