Simone Tempestini a devenit campion european la raliuri - Antena Sport

Campionul național absolut de raliuri, Simone Tempestini, a cucerit titlul de campion european la echipe cu MRF Tyres Team, după ce s-a clasat pe locul 10 la Raliul Croației și a adus punctele necesare acestei performanțe.

La numai o săptămână după ce a câștigat Raliul Vâlcii și și-a asigurat al 10-lea titlu pe plan național în ultimele 11 sezoane, Tempestini a concurat în etapa finală din competiția continentală, organizată pe asfaltul din Croația.

Simone Tempestini a devenit campion european la raliuri

Ieșit din lupta pentru titlu la individual, după ce anul acesta a avut un lung șir de ghinioane, clujeanul, aflat la bordul unui model Škoda Fabia Rally2 Evo, a avut o singură misiune: să încheie etapa și să aducă punctele necesare pentru ca MRF să obțină titlul.

Raliul Croației nu a fost lipsit de peripeții pentru Tempestini, care a avut două pene de cauciuc de-a lungul celor peste 170 de kilometri de probe speciale, ce l-au întârziat cu mai bine de două minute. Cu toate acestea, nu a renunțat.

Avându-l copilot pe Sergiu Itu, acesta a recuperat până pe locul 10, iar punctele obținute de el și colegul său, finlandezul Lauri Joona, clasat pe locul 6, au fost suficiente pentru ca MRF Tyres Team să câștige titlul la doar două puncte avans în fața celor de la M-Sport WRT.