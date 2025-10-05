Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid - Villarreal 3-1 - Antena Sport

Xabi Alonso a dezvăluit un detaliu care spune totul despre relaţia dintre Vinicius şi Kylian Mbappe, după ce Real Madrid a învins-o cu 3-1 pe Villarreal, în etapa a opta din La Liga. Cele două staruri au marcat în victoria clară obţinută de “galactici”, care au urcat provizoriu pe primul loc.
Vinicius a reuşit o “dublă” în duelul cu Villarreal, punctând în minutele 47, din pasa lui Kylian Mbappe, şi 69, din penalty. În minutul 81, starul francez a stabilit scorul final, atunci când a marcat din pasa lui Brahim Diaz.
Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe, după Real Madrid – Villarreal 3-1
Kylian Mbappe l-a lăsat pe Vinicius să execute lovitura de la punctul cu var în minutul 69. Xabi Alonso a dezvăluit că tot starul francez rămâne primul executant al penalty-urilor la Real Madrid, însă el a fost cel care s-a înţeles cu Vini pentru ca brazilianul să marcheze.
Acest lucru poate demonstra faptul că între cele două vedete ale lui Real Madrid există o relaţie excelentă, în ciuda anumitor zvonuri apărute în presa din Spania.
“Penalty-ul? Astăzi s-a decis între ei, dar executantul rămâne Mbappe. A fost o chestiune între amândoi”, a declarat Xabi Alonso, conform marca.com, după Real Madrid – Villarreal 3-1.
Mai mult decât atât, după meciul cu Villarreal, Kylian Mbappe a postat un scurt mesaj pe reţelele de socializare, mesaj ce demonstrează din nou relaţia bună pe care o are cu Vinicius: “Mereu de partea ta“, a transmis francezul, alături de o poză cu coechipierul brazilian.
Kylian Mbappe a fost schimbat în minutul 83, atunci când Rodrygo a fost trimis în teren. Starul francez a acuzat probleme medicale, însă Xabi Alonso a dat de înţeles că nu e vorba despre o accidentare gravă: “Kylian a suferit un disconfort la gleznă, iar Franco (n.r. Mastantuono) la bicepsul femural. Vom urmări evoluţia lor până când vor pleca la echipele naţionale şi vom încerca să nu avem nicio problemă”, a mai spus Xabi Alonso.
- “Merita Lamine Yamal Balonul de Aur?”. Legendarul Xavi a răspuns imediat
- Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal, din nou indisponibil. Cât va lipsi starul catalanilor
- Ionuţ Radu, performanţă impresionantă în La Liga! Portarul român, alături de Mbappe şi Pedri în echipa lunii
- Meciul Valenciei cu echipa lui Horaţiu Moldovan, Real Oviedo, a fost amânat! Alertă în oraş
- Barcelona s-a convins! I-au prelungit contractul și va avea clauză de 500 de milioane de euro