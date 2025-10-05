Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid - Villarreal 3-1 - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1

Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1

Publicat: 5 octombrie 2025, 9:09

Comentarii
Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1

Vinicius şi Kylian Mbappe, la Real Madrid/ Profimedia

Xabi Alonso a dezvăluit un detaliu care spune totul despre relaţia dintre Vinicius şi Kylian Mbappe, după ce Real Madrid a învins-o cu 3-1 pe Villarreal, în etapa a opta din La Liga. Cele două staruri au marcat în victoria clară obţinută de “galactici”, care au urcat provizoriu pe primul loc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius a reuşit o “dublă” în duelul cu Villarreal, punctând în minutele 47, din pasa lui Kylian Mbappe, şi 69, din penalty. În minutul 81, starul francez a stabilit scorul final, atunci când a marcat din pasa lui Brahim Diaz.

Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe, după Real Madrid – Villarreal 3-1

Kylian Mbappe l-a lăsat pe Vinicius să execute lovitura de la punctul cu var în minutul 69. Xabi Alonso a dezvăluit că tot starul francez rămâne primul executant al penalty-urilor la Real Madrid, însă el a fost cel care s-a înţeles cu Vini pentru ca brazilianul să marcheze.

Acest lucru poate demonstra faptul că între cele două vedete ale lui Real Madrid există o relaţie excelentă, în ciuda anumitor zvonuri apărute în presa din Spania.

“Penalty-ul? Astăzi s-a decis între ei, dar executantul rămâne Mbappe. A fost o chestiune între amândoi”, a declarat Xabi Alonso, conform marca.com, după Real Madrid – Villarreal 3-1.

Reclamă
Reclamă

Mai mult decât atât, după meciul cu Villarreal, Kylian Mbappe a postat un scurt mesaj pe reţelele de socializare, mesaj ce demonstrează din nou relaţia bună pe care o are cu Vinicius: “Mereu de partea ta“, a transmis francezul, alături de o poză cu coechipierul brazilian.

Mesajul lui Kylian Mbappe pentru Vinicius, după Real Madrid - Villarreal 3-1
Mesajul lui Kylian Mbappe pentru Vinicius, după Real Madrid – Villarreal 3-1/ Instagram

Kylian Mbappe a fost schimbat în minutul 83, atunci când Rodrygo a fost trimis în teren. Starul francez a acuzat probleme medicale, însă Xabi Alonso a dat de înţeles că nu e vorba despre o accidentare gravă: “Kylian a suferit un disconfort la gleznă, iar Franco (n.r. Mastantuono) la bicepsul femural. Vom urmări evoluţia lor până când vor pleca la echipele naţionale şi vom încerca să nu avem nicio problemă”, a mai spus Xabi Alonso.

Exclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei BicaExclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei Bica
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Observator
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Afacerea în care Serena Williams a investit o adevărată avere. A avut o creștere spectaculoasă la care nici măcar fostul număr 1 mondial nu s-ar fi așteptat
Fanatik.ro
Afacerea în care Serena Williams a investit o adevărată avere. A avut o creștere spectaculoasă la care nici măcar fostul număr 1 mondial nu s-ar fi așteptat
11:05
25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan – “Unicul Căpitan”
11:04
Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter. Reacţie nervoasă în momentul schimbării: “A dat cu pumnul”
10:34
Cristi Săpunaru revine lângă Porto. Va fi prezent la derby-ul “de foc” cu Benfica
9:49
FCSB – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri
9:41
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu
9:31
Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Anunţul antrenorului de la Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 3 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 4 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) 5 Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Antrenorul cu care se luptă pentru a prelua noua echipă 6 Inter – Cremonese 4-1. Echipa lui Cristi Chivu, a cincea victorie la rând. Bonny, omul meciului
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor