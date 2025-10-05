Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid - Villarreal 3-1 - Antena Sport

Xabi Alonso a dezvăluit un detaliu care spune totul despre relaţia dintre Vinicius şi Kylian Mbappe, după ce Real Madrid a învins-o cu 3-1 pe Villarreal, în etapa a opta din La Liga. Cele două staruri au marcat în victoria clară obţinută de “galactici”, care au urcat provizoriu pe primul loc.

Vinicius a reuşit o “dublă” în duelul cu Villarreal, punctând în minutele 47, din pasa lui Kylian Mbappe, şi 69, din penalty. În minutul 81, starul francez a stabilit scorul final, atunci când a marcat din pasa lui Brahim Diaz.

Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe, după Real Madrid – Villarreal 3-1

Kylian Mbappe l-a lăsat pe Vinicius să execute lovitura de la punctul cu var în minutul 69. Xabi Alonso a dezvăluit că tot starul francez rămâne primul executant al penalty-urilor la Real Madrid, însă el a fost cel care s-a înţeles cu Vini pentru ca brazilianul să marcheze.

Acest lucru poate demonstra faptul că între cele două vedete ale lui Real Madrid există o relaţie excelentă, în ciuda anumitor zvonuri apărute în presa din Spania.

“Penalty-ul? Astăzi s-a decis între ei, dar executantul rămâne Mbappe. A fost o chestiune între amândoi”, a declarat Xabi Alonso, conform marca.com, după Real Madrid – Villarreal 3-1.