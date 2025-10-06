România - Austria, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (duminică, 21:45) - Antena Sport

Închide meniul
România – Austria, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (duminică, 21:45)

Publicat: 6 octombrie 2025, 10:07

România – Austria, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (duminică, 21:45)

Mircea Lucescu, înaintea unui meci al naţionalei/ Profimedia

România – Austria, duelul din preliminariile World Cup 2026, e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. “Tricolorii” întâlnesc favorita Grupei H pe Arena Naţională.

România ocupă locul trei în grupa preliminară, având şapte puncte, după cinci meciuri jucate. De cealaltă parte, Austria e pe doi, cu 12 puncte, la egalitate cu Bosnia, însă cu un meci mai puţin disputat.

România – Austria, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (duminică, 21:45)

În meciul tur, Austria s-a impus cu scorul de 2-1. Michael Gregoritsch şi Marcel Sabitzer au marcat pentru austrieci în minutele 42, respectiv 60, iar pentru “tricolori”, a punctat Florin Tănase, în minutul 90+5. Sabitzer a avut şi un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 90+3.

România a învins ultima dată Austria în 2020, într-un meci din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” conduşi la acea vreme de Mirel Rădoi s-au impus cu scorul de 3-2 la Klagenfurt, golurile victoriei fiind marcate de Denis Alibec, Dragoş Grigore şi Alexandru Maxim.

România are nevoie de victorie pentru a mai spera la clasarea pe locul secund, care duce la barajul pentru calificarea la Mondial. În cazul în care vor încheia grupa mai jos, naţionala lui Mircea Lucescu are asigurată şi prezenţa în barajul din Nations League.

În ultimul meci din grupa preliminară, România a remiza cu Cipru, scor 2-2. Naţionala a condus cu 2-0 după “dubla” lui Denis Drăguş, însă s-a văzut în cele din urmă egalată.

Lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria

Înaintea meciului “de foc” cu Austria, România se va duela cu Moldova, într-un meci amical care se va disputa tot pe Arena Naţională.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

