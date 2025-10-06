România - Austria, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (duminică, 21:45) - Antena Sport

România – Austria, duelul din preliminariile World Cup 2026, e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. “Tricolorii” întâlnesc favorita Grupei H pe Arena Naţională.

România ocupă locul trei în grupa preliminară, având şapte puncte, după cinci meciuri jucate. De cealaltă parte, Austria e pe doi, cu 12 puncte, la egalitate cu Bosnia, însă cu un meci mai puţin disputat.

România – Austria, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (duminică, 21:45)

În meciul tur, Austria s-a impus cu scorul de 2-1. Michael Gregoritsch şi Marcel Sabitzer au marcat pentru austrieci în minutele 42, respectiv 60, iar pentru “tricolori”, a punctat Florin Tănase, în minutul 90+5. Sabitzer a avut şi un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 90+3.

România a învins ultima dată Austria în 2020, într-un meci din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” conduşi la acea vreme de Mirel Rădoi s-au impus cu scorul de 3-2 la Klagenfurt, golurile victoriei fiind marcate de Denis Alibec, Dragoş Grigore şi Alexandru Maxim.

România are nevoie de victorie pentru a mai spera la clasarea pe locul secund, care duce la barajul pentru calificarea la Mondial. În cazul în care vor încheia grupa mai jos, naţionala lui Mircea Lucescu are asigurată şi prezenţa în barajul din Nations League.