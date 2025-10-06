Cum va arăta primul 11 al României pentru marele meci cu Austria! Deciziile luate de Mircea Lucescu - Antena Sport

România va întâlni Austria duminică, pe 12 octombrie, de la ora 21:45, şi partida decisivă pentru tricolori din preliminariile pentru World Cup 2026 va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mircea Lucescu a luat deja mai multe decizii legate de primul 11, mai ales că selecţionerul de 80 de ani nu se va putea baza pe două piese de bază în aceste preliminarii, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş.

În primul rând, în locul lui Horaţiu Moldovan, care nu a mai fost convocat, în poartă va fi Ionuţ Radu, cel care are parte de un sezon excelent la Celta Vigo, echipă pentru care a prins toate minutele în primele opt etape.

Cum va arăta primul 11 al României pentru meciul cu Austria

În linia de fundaşi, singura modificare va fi introducerea lui Alex Chipciu în locul suspendatului Nicuşor Bancu. Jucătorul lui U Cluj va evolua alături de Raţiu, Burcă şi Ghiţă, cei care au jucat şi cu Cipru.

Florin Tănase va intra în primul 11 în locul accidentatului Nicolae Stanciu, el fiind unul dintre cei mai în formă jucători din Liga 1. Decarul de la FCSB se va afla între cei trei de la mijloc, alături de Răzvan Marin şi Marius Marin. În faţă, locul lui Denis Drăguş va fi luat de Daniel Bîrligea, care va fi încadrat de Dennis Man şi Valentin Mihăilă.