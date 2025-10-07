AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 octombrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 octombrie
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 octombrie

Andrei Nicolae Publicat: 7 octombrie 2025, 17:09

Gică Hagi, pe banca tehnică / Profimedia

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 7 octombrie de pe as.ro.

1. Gică Hagi, aproape de revenire

Presa din Turcia anunță că Gică Hagi e aproape să semneze în Turcia cu Eyupspor, echipa lui Denis Drăguș. “Regele” a fost propus ca principal la clubul din “țara semilunii”. Hagi a mai antrenat în Turcia la Bursaspor și Galatasaray.

2. Becali, replică pentru Mutu

Gigi Becali s-a amuzat după ce Adrian Mutu l-a numit un maestru al destabilizării. Patronul de la FCSB l-a “înțepat” inițial pe Mihai Rotaru și a declarat ulterior: “E prietenul meu, nu.. Am spus adevărul!”.

3. Scenariile calificării

Pe AS.ro vezi cele două scenarii prin care România se mai poate califica direct la World Cup 2026, turneu transmis exclusiv în universul Antena. FRF a făcut calculele pentru “tricolori”.

4. Yamal joacă în El Clasico

Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă proviziiPotop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
Vești bune pentru Barcelona cu aproape trei săptămâni înainte de El Clasico. Lamine Yamal va juca împotriva Realului, anunță jurnaliștii de la Marca. Recent, superstarul a avut probleme la osul pubian.

5. Victorii la Wuhan

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după ce a profitat de abandonul Jelenei Ostapenko. Cealaltă româncă de la turneu, Jaqueline Cristian, a debutat și ea cu victorie în competiția din China.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

