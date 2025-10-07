AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 7 octombrie de pe as.ro.

1. Gică Hagi, aproape de revenire

Presa din Turcia anunță că Gică Hagi e aproape să semneze în Turcia cu Eyupspor, echipa lui Denis Drăguș. “Regele” a fost propus ca principal la clubul din “țara semilunii”. Hagi a mai antrenat în Turcia la Bursaspor și Galatasaray.

2. Becali, replică pentru Mutu

Gigi Becali s-a amuzat după ce Adrian Mutu l-a numit un maestru al destabilizării. Patronul de la FCSB l-a “înțepat” inițial pe Mihai Rotaru și a declarat ulterior: “E prietenul meu, nu.. Am spus adevărul!”.