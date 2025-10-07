AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 7 octombrie de pe as.ro.
1. Gică Hagi, aproape de revenire
Presa din Turcia anunță că Gică Hagi e aproape să semneze în Turcia cu Eyupspor, echipa lui Denis Drăguș. “Regele” a fost propus ca principal la clubul din “țara semilunii”. Hagi a mai antrenat în Turcia la Bursaspor și Galatasaray.
2. Becali, replică pentru Mutu
Gigi Becali s-a amuzat după ce Adrian Mutu l-a numit un maestru al destabilizării. Patronul de la FCSB l-a “înțepat” inițial pe Mihai Rotaru și a declarat ulterior: “E prietenul meu, nu.. Am spus adevărul!”.
3. Scenariile calificării
Pe AS.ro vezi cele două scenarii prin care România se mai poate califica direct la World Cup 2026, turneu transmis exclusiv în universul Antena. FRF a făcut calculele pentru “tricolori”.
4. Yamal joacă în El Clasico
Vești bune pentru Barcelona cu aproape trei săptămâni înainte de El Clasico. Lamine Yamal va juca împotriva Realului, anunță jurnaliștii de la Marca. Recent, superstarul a avut probleme la osul pubian.
5. Victorii la Wuhan
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după ce a profitat de abandonul Jelenei Ostapenko. Cealaltă româncă de la turneu, Jaqueline Cristian, a debutat și ea cu victorie în competiția din China.
