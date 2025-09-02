AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 septembrie - Antena Sport

Pe as.ro, găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de 2 septembrie, de la transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova, la modul în care Newcastle şi-a luat rămas-bun de la Alexander Isak, care a semnat cu Liverpool.

1. Rus, la Craiova

Mihai Rotaru a câștigat războiul cu Gigi Becali. Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova, deși a fost dorit și la FCSB. Comisionul cerut de impresar l-a dat înapoi pe patronul campioanei.

2. Becali vrea fundaș

Gigi Becali vrea să aducă un fundaș la FCSB și îl vede pe Leo Bolgado o opțiune. “Nu e extraordinar, dar e înalt”, a spus patronul roș-albaștrilor despre jucătorul de la CFR Cluj. Mario Tudose, de la FC Argeș, e și el o variantă pentru campioană.