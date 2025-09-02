AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 septembrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 septembrie

Publicat: 2 septembrie 2025, 17:30

Comentarii

Pe as.ro, găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de 2 septembrie, de la transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova, la modul în care Newcastle şi-a luat rămas-bun de la Alexander Isak, care a semnat cu Liverpool.

1. Rus, la Craiova

Mihai Rotaru a câștigat războiul cu Gigi Becali. Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova, deși a fost dorit și la FCSB. Comisionul cerut de impresar l-a dat înapoi pe patronul campioanei.

2. Becali vrea fundaș

Gigi Becali vrea să aducă un fundaș la FCSB și îl vede pe Leo Bolgado o opțiune. “Nu e extraordinar, dar e înalt”, a spus patronul roș-albaștrilor despre jucătorul de la CFR Cluj. Mario Tudose, de la FC Argeș, e și el o variantă pentru campioană.

3. Hamilton, în cădere liberă

Pe AS.ro vezi recordul negativ de care se apropie Lewis Hamilton odată cu rezultatul de pe Zandvoort. Pilotul Ferrari revine pe pistă în acest weekend, în Marele Premiu al Italiei, live pe Antena 1 și AntenaPLAY.

4. Ianis Hagi, făcut praf

O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajareO nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare
Ianis Hagi încă nu și-a găsit echipă, dar a decis să se afișeze pe Instagram într-o nouă reclamă. Fanii nu l-au iertat pe fiul “regelui” și au avut comentarii dure la adresa jucătorului care a ratat convocarea la națională.

5. L-au uitat pe Isak

Newcastle a postat un mesaj sec după ce Alexander Isak a ajuns la Liverpool pe 125 de milioane de lire. “Coțofenele” și-au umplut în schimb paginile cu prezentarea lui Yoane Wissa, înlocuitorul suedezului.

