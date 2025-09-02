AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 septembrie - Antena Sport

Pe as.ro, găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de 2 septembrie, de la transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova, la modul în care Newcastle şi-a luat rămas-bun de la Alexander Isak, care a semnat cu Liverpool.
1. Rus, la Craiova
Mihai Rotaru a câștigat războiul cu Gigi Becali. Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova, deși a fost dorit și la FCSB. Comisionul cerut de impresar l-a dat înapoi pe patronul campioanei.
2. Becali vrea fundaș
Gigi Becali vrea să aducă un fundaș la FCSB și îl vede pe Leo Bolgado o opțiune. “Nu e extraordinar, dar e înalt”, a spus patronul roș-albaștrilor despre jucătorul de la CFR Cluj. Mario Tudose, de la FC Argeș, e și el o variantă pentru campioană.
3. Hamilton, în cădere liberă
Pe AS.ro vezi recordul negativ de care se apropie Lewis Hamilton odată cu rezultatul de pe Zandvoort. Pilotul Ferrari revine pe pistă în acest weekend, în Marele Premiu al Italiei, live pe Antena 1 și AntenaPLAY.
4. Ianis Hagi, făcut praf