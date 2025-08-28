AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 august - Antena Sport

Pe as.ro, găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de 28 august, de la discuţia lui Gigi Becali cu Neluţu Varga, la transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo. 1. Becali l-a sunat pe Varga Gigi Becali nu şi-a luat gândul de la Louis Munteanu şi l-a sunat pe Neluţu Varga. 4 milioane de euro a oferit Becali: "E băiat deştept", a spus patronul FCSB-ului, după ce a fost refuzat. 2. Dawa mai aşteaptă Joyskim Dawa a revenit la antrenamentele FCSB-ului, dar mai are de aşteptat. Potrivit surselor Antena Sport, fundaşul poate reveni în meciurile oficiale abia peste trei luni. 3. Mazilu la Dinamo Pe AS.ro vezi cât va plăti Dinamo pentru transferul lui Adrian Mazilu. Andrei Nicolescu a dezvăluit costurile. 4. Amorim e la pământ Ruben Amorim a dat de înţeles că a fost lucrat de jucătorii săi după ce United a fost eliminată de Grimsby din Cupa Ligii Angliei: "Jucătorii au transmis un mesaj clar", a spus portughezul. 5. Scandal la US Open Jelena Ostapenko a fost acuzată de rasism. Letona a făcut scandal după înfrângerea cu Taylor Townsend, iar fanii americani au pus-o imediat la zid: "Nu am fost niciodată rasistă", se apără Ostapenko.

1. Becali l-a sunat pe Varga

Gigi Becali nu şi-a luat gândul de la Louis Munteanu şi l-a sunat pe Neluţu Varga. 4 milioane de euro a oferit Becali: “E băiat deştept”, a spus patronul FCSB-ului, după ce a fost refuzat.

2. Dawa mai aşteaptă

Joyskim Dawa a revenit la antrenamentele FCSB-ului, dar mai are de aşteptat. Potrivit surselor Antena Sport, fundaşul poate reveni în meciurile oficiale abia peste trei luni.