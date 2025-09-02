Noutăţile din sport ale lunii septembrie, în AntenaPLAY - Antena Sport

Închide meniul
Noutăţile din sport ale lunii septembrie, în AntenaPLAY

Publicat: 2 septembrie 2025, 13:48

România - Sport Pictures

În luna septembrie, în AntenaPLAY poţi vedea meciul România – Canada (5 septembrie, 21:00), două Mari Premii de Formula 1, trei etape din Liga Portugal, dar şi două turnee importante de tenis de masă.

România pregăteşte drumul spre World Cup 2026 cu un duel care se anunţă spectaculos. Meciul de pregătire cu Canada se va disputa pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Tricolorii lui Mircea Lucescu vor da tot ce au mai bun pentru a fi în formă maximă, înainte de a intra în linia dreaptă în preliminariile care ne pot duce la primul turneu final mondial după o pauză de 28 de ani.

Încă două Mari Premii de Formula 1, în AntenaPLAY

Lupta pentru supremaţia piloţilor şi a constructorilor continuă în Campionatul Mondial de Formula 1 şi în luna septembrie, atunci când sunt programate Marele Premiu al Italiei (5-7 sepembrie) şi Marele Premiu al Azerbaijanului (19-21 septembrie).

De asemenea, Formula 2 va avea programate etape din Marele Premiu al Italiei (5-7 sepembrie) şi Marele Premiu al Azerbaijanului (19-21 septembrie), iar din Formula 3 vom avea parte de etapa din Marele Premiu al Italiei (5-7 septembrie).

Porsche Supercup are programată ultima cursă din acest sezon, la Monza, tot în perioada 5-7 septembrie.

De asemenea, FIA World Endurance Championship continuă cu Lone Star Le Mans pe Circuit of the Americas, pe 7 septembrie, și apoi 6 Hours of Fuji, pe 28 septembrie, în Japonia.

3 etape din Liga Portugal, LIVE în AntenaPLAY

Fotbalul spectacol din Liga Portugal continuă cu încă trei etape care se vor desfăşura în luna septembrie, după pauza provocată de meciurile echipelor naţionale.

Porto, Sporting şi Benfica continuă războiul la supremaţie, în timp ce Ianis Stoica şi Estrela Amadora caută prima victorie a sezonului.

Două turnee de tenis de masă, în AntenaPLAY

În luna septembrie, fanii tenisului de masă vor avea parte de două turnee importante, WTT Champions Macao 2025 (9-14 septembrie) şi China Smash 2025 (25 septembrie – 5 octombrie).

La WTT Champions Macao 2025 şi-au anunţat deja prezenţa Bernadette Szocs şi Elisabeta Samara. Competiţia va avea premii totale de 800.000 de dolari.

