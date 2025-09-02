Noutăţile din sport ale lunii septembrie, în AntenaPLAY - Antena Sport

În luna septembrie, în AntenaPLAY poţi vedea meciul România – Canada (5 septembrie, 21:00), două Mari Premii de Formula 1, trei etape din Liga Portugal, dar şi două turnee importante de tenis de masă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România pregăteşte drumul spre World Cup 2026 cu un duel care se anunţă spectaculos. Meciul de pregătire cu Canada se va disputa pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Tricolorii lui Mircea Lucescu vor da tot ce au mai bun pentru a fi în formă maximă, înainte de a intra în linia dreaptă în preliminariile care ne pot duce la primul turneu final mondial după o pauză de 28 de ani.

Încă două Mari Premii de Formula 1, în AntenaPLAY

Lupta pentru supremaţia piloţilor şi a constructorilor continuă în Campionatul Mondial de Formula 1 şi în luna septembrie, atunci când sunt programate Marele Premiu al Italiei (5-7 sepembrie) şi Marele Premiu al Azerbaijanului (19-21 septembrie).

De asemenea, Formula 2 va avea programate etape din Marele Premiu al Italiei (5-7 sepembrie) şi Marele Premiu al Azerbaijanului (19-21 septembrie), iar din Formula 3 vom avea parte de etapa din Marele Premiu al Italiei (5-7 septembrie).