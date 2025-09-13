Campioana europeană Ştefania Uţă se deconectează cu ajutorul tehnologiei înaintea marilor competiţii - Antena Sport

Campioana europeană la 400 metri garduri, în cursa atletelor sub 20 de ani, Ştefania Uţă se deconectează cu ajutorul tehnologiei înaintea marilor competiţii.

“Îl folosesc ca să nu mă gândesc la cursă, mă mai distrage, mai vorbesc cu prietenii, acasă”.

Telefonul mobil o ajută să studieze şi atunci când nu e la liceu.

“Am vrut să învăţ italiana, că engleză ştiu, am vrut să mai încerc alte limbi”

(n.r. Câte ore stai pe zi pe telefon?) “Cred că în jur de 8, în zilele în care nu prea fac nimic şi stau pe telefon. Media ar fi vreo 5.