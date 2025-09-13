Campioana europeană Ştefania Uţă se deconectează cu ajutorul tehnologiei înaintea marilor competiţii - Antena Sport

Campioana europeană la 400 metri garduri, în cursa atletelor sub 20 de ani, Ştefania Uţă se deconectează cu ajutorul tehnologiei înaintea marilor competiţii.
“Îl folosesc ca să nu mă gândesc la cursă, mă mai distrage, mai vorbesc cu prietenii, acasă”.
Telefonul mobil o ajută să studieze şi atunci când nu e la liceu.
“Am vrut să învăţ italiana, că engleză ştiu, am vrut să mai încerc alte limbi”
(n.r. Câte ore stai pe zi pe telefon?) “Cred că în jur de 8, în zilele în care nu prea fac nimic şi stau pe telefon. Media ar fi vreo 5.
(n.r. Daca i-ai pune un nume tel tau, cum i-ai zice?) “Dependenţa!”
Cu ajutorul aplicaţiilor, Ştefania este în trend cu vestimentaţia fără să mai piardă ore întregi la mall.
“E o poză şi aplicaţia găseşte articolele vestimentare de acolo şi îţi arată de unde să le cumperi. Mă ajută foarte mult, pentru că mereu văd pe Insta, pe tik-tok, tot felul de haine şi de unde să le iau.”
“În ultimul timp m-am jucat un joc cu o cafenea, să fac cafea. Da, mă pricep.
(n.r. Ce empoji foloseşti şi în ce context?) “Ăla cu pupicul cu inimioară. În orice. Şi mai e unul cu limba scoasă aşa”.
