Ce pensie ia lună de lună de la statul român milionarul cu un salariu de 33.000 de euro - Antena Sport

Gino Iorgulescu are un salariu uriaş pentru România, 33.000 de euro pe lună, ocupând funcţia de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013. Ajuns la 69 de ani, fostul internaţional român are şi o pensie importantă primită de la statul român.

Ce pensie are Gino Iorgulescu

6.266 lei pe lună primeşte Iorgulescu de la statul român, asta după ce s-a judecat cu Casa de Pensii Ilfov, contestând decizia de pensionare din 27 iulie 2022, în care nu era luată în calcul perioada 1 august 1979 – 1 aprilie 2001.

Pe 14 noiembrie 2013, Gino Iorgulescu devenea noul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Îi lua locul lui Dumitru Dragomir, după ce acesta se aflase la conducere timp de 17 ani.

Chiar şi cu acest salariu imens, Iorgulescu are probleme financiare în condiţiile în care tratamentul lui Mario Iorgulescu în Italia costă foarte mult, iar onorariile avocaţilor au necesitat şi ele un efort financiar mare, a fost nevoit să îşi vândă restaurantele pe care le deţinea, sub preţul pieţei.

“Salariul meu de de 33.000 de euro pe lună. Înainte însă de impozite, așa că mai scădeți câteva mii. De fapt, eu iau din banii aduși de mine pentru LPF și pentru cluburi din drepturile TV pe care le-am atras și negociat în așa fel încât Liga 1 s-o ducă mai bine de la un sezon la altul.